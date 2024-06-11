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Posted Вчера, 19:44

Published Вчера, 19:44

Modified Вчера, 19:47

Updated Вчера, 19:47

В московском дворе загорелись три легковушки

11 июня 2024, 19:44
В Северном Чертаново, одном из микрорайонов Москвы, вечером 11 июня произошло возгорание трех автомобилей.

Информация об этом поступила от 360.ru.

Сообщается, что пожар начался во дворе жилого дома. В результате загорелись три легковых автомобиля — Toyota, Mazda, Ford. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

На кадрах с места происшествия видно, как огонь охватывает первое авто. Черный дым при этом поднимается почти до седьмого этажа. Время от времени слышны хлопки. Небольшая часть пламени перекидывается на траву.

К месту ЧП оперативно прибыли спасатели, которые потушили огонь. Никто не пострадал.

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