В московском дворе загорелись три легковушки

Posted Вчера, 19:44
Published Вчера, 19:44
Modified Вчера, 19:47
Updated Вчера, 19:47
Информация об этом поступила от 360.ru.
Сообщается, что пожар начался во дворе жилого дома. В результате загорелись три легковых автомобиля — Toyota, Mazda, Ford. Площадь пожара составила пять квадратных метров.
На кадрах с места происшествия видно, как огонь охватывает первое авто. Черный дым при этом поднимается почти до седьмого этажа. Время от времени слышны хлопки. Небольшая часть пламени перекидывается на траву.
К месту ЧП оперативно прибыли спасатели, которые потушили огонь. Никто не пострадал.