В Оханском округе простились с погибшим в ходе СВО Николаем Каменских

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Сегодня в Дуброво Оханского округа похоронили погибшего на СВО земляка Николая Каменских. Об этом в официальном паблике сообщает администрация муниципалитета.
До своей отправки на СВО он практически 20 лет отработал механизатором в «Дуброво-Агро». Служил в звании гвардии сержанта, командовал мотострелковым отделением.
Погиб Николай еще в декабре прошлого года, однако поднять его тело с мест боев и отправить на родину удалось только сейчас.