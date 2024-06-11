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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Оханском округе похоронили уроженца Дуброво Николая Каменских

В Оханском округе простились с погибшим в ходе СВО Николаем Каменских

11 июня 2024, 13:26
Фото: ВКонтакте/Администрация Оханского городского округа

В Оханском округе похоронили уроженца Дуброво Николая Каменских

До мобилизации Николай работал механизатором.

Сегодня в Дуброво Оханского округа похоронили погибшего на СВО земляка Николая Каменских. Об этом в официальном паблике сообщает администрация муниципалитета.

До своей отправки на СВО он практически 20 лет отработал механизатором в «Дуброво-Агро». Служил в звании гвардии сержанта, командовал мотострелковым отделением.

Погиб Николай еще в декабре прошлого года, однако поднять его тело с мест боев и отправить на родину удалось только сейчас.

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#Военная операция на Украине#Сво#Оханск
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