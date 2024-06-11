В Перми бывшему священнику грозит за кражу восемь лет колонии и штраф

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Updated Сегодня, 05:27
В Перми лишенному сана священнику Русской православной церкви (РПЦ) Николаю Вернигору гособвинение потребовало восемь лет лишения свободы в ИК общего режима и штраф в размере 250 тыс. рублей, пишет «РБК Пермь».
Обвинение Вернигору представлено за кражу святынь, церковных ценностей и денег на общую сумму в 23,1 млн рублей. Установлено, что подсудимый похитил реликвии в 2021–2022 годы будучи секретарем управления Кудымкарской епархии РПЦ и настоятелем кафедрального собора в Кудымкаре. Потерпевшими признаны епархия, а также владыка на покое Никон — Олег Миронов. Заявленные ими гражданские иски подлежат удовлетворению. В связи в этим прокуратура потребовала сохранить наложенный арест на имущество Вернигора.
На прениях сторон 10 июня в Ленинском райсуде Перми прокурор Николай Петухов назвал доказанной вину Николая Вернигора. Обвиняемый отрицает вину, настаивая на оправдании. Также прокурор попросил суд вынести частное постановление в адрес полиции Перми за допущенные при расследовании нарушения.
Николай Вернигор был настоятелем приходов трех пермских храмов и учредителем благотворительного фонда «Содействие в строительстве храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского». До этого бывшего священника задержали по подозрению в краже реликвий из архиерейского дома на несколько миллионов рублей и присвоении 10 млн рублей с продажи земельного участка, предназначенные на развитие Кудымкарской епархии.