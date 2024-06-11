В Перми бывшему священнику грозит за кражу восемь лет колонии и штраф

Обвинение Вернигору представлено за кражу святынь, церковных ценностей и денег на общую сумму в 23,1 млн рублей. Установлено, что подсудимый похитил реликвии в 2021–2022 годы будучи секретарем управления Кудымкарской епархии РПЦ и настоятелем кафедрального собора в Кудымкаре. Потерпевшими признаны епархия, а также владыка на покое Никон — Олег Миронов. Заявленные ими гражданские иски подлежат удовлетворению. В связи в этим прокуратура потребовала сохранить наложенный арест на имущество Вернигора.