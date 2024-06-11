В Перми на открытии фестиваля «Город встреч» выступят Пресняков и Подольская

Начнется фестиваль с театрализованного шоу (0+) на площади у Речного вокзала неподалеку от арт-объектом «Счастье не за горами». Генеральным продюсером фестиваля второй год подряд стала Наталья Галкина. Режиссером открытия стал Илья Авербух. О программе мероприятий на три месяца лета будет объявлено дополнительно.