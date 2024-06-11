В Перми на открытии фестиваля «Город встреч» выступят Пресняков и Подольская

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В Перми 16 июня на открытии фестиваля «Город встреч» выступит известная семейная пара — Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Всего на шоу-открытии примут участие более 100 пермских артистов. Об этом стало известно на заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Начнется фестиваль с театрализованного шоу (0+) на площади у Речного вокзала неподалеку от арт-объектом «Счастье не за горами». Генеральным продюсером фестиваля второй год подряд стала Наталья Галкина. Режиссером открытия стал Илья Авербух. О программе мероприятий на три месяца лета будет объявлено дополнительно.
Начала шоу-открытия «Города встреч» 16 июня в 20:00. Помимо Владимира Преснякова и Натальи Подольской выступит группа SpLit. «На сцену выйдут коллективы FREAK DANCE STUDIO, „Нью Вижн“, „Грация“, „Кустодес“, „Дуэт“, артисты „Фантазии“, Театра-Театра, балета Панфилова, Пермского краевого колледжа искусств и культуры», — рассказали организаторы.
Вход на фестиваль свободный. От станции «Пермь-I» будут обеспечены дополнительные маршруты общественного транспорта, о расписании которого будет объявлено позже.