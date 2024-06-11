В Перми в коррупции обвинили руководителя НКО, которое «боролось с казино»

Руководитель автономной некоммерческой организации, которая, согласно уставу, проводила деятельность по «консультированию граждан по вопросам обеспечения экономической безопасности государства, противодействию преступлениям экономической и коррупционной направленности и пресечению нелегальной игорной деятельности», знал о том, что группой лиц в Перми организованы и проводились азартные игры с использованием игрового оборудования. Мужчина в период с марта по август 2022 года ежемесячно требовал и получал от участников преступной группы деньги, в общей сумме более 300 тыс. рублей, за неразглашение известной ему информации, а также за необращение в правоохранительные органы.