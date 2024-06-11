В Перми в коррупции обвинили руководителя НКО, которое «боролось с казино»

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В Перми руководителю автономной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность по пресечению нелегальной игорной деятельности, предъявлено обвинение в коррупции. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Руководитель автономной некоммерческой организации, которая, согласно уставу, проводила деятельность по «консультированию граждан по вопросам обеспечения экономической безопасности государства, противодействию преступлениям экономической и коррупционной направленности и пресечению нелегальной игорной деятельности», знал о том, что группой лиц в Перми организованы и проводились азартные игры с использованием игрового оборудования. Мужчина в период с марта по август 2022 года ежемесячно требовал и получал от участников преступной группы деньги, в общей сумме более 300 тыс. рублей, за неразглашение известной ему информации, а также за необращение в правоохранительные органы.
Сейчас следствием руководителю автономной некоммерческой организации предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия, в крупном размере).
В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным Properm.ru речь идет об известном общественнике Дмитрии Печёнкине, руководителе АНО «Организация экономической безопасности и гражданского контроля». Известен как эксперт в игровом бизнесе. Как оказалось, он вымогал у подпольных казино деньги. При том, действовал не только в Пермском крае, но и посещал с целью шантажа соседние регионы, в частности, Тюменскую и Свердловскую области.