В Подмосковье напомнили, как вести себя во время грозы в лесу

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Если вы находитесь в лесу во время грозы, важно найти укрытие под низкими деревьями, которые стоят близко друг от друга. Отключите свои электронные устройства, чтобы избежать возможного поражения молнией, пишет regions.ru.
Если вы оказались на воде во время грозы, лучше покинуть воду и удалиться от берега. Это поможет уменьшить риск попадания молнии.
Во время активной фазы грозы, не ложитесь на землю, а лучше сядьте на корточки в низине или яме, но не под высокими деревьями. Это также поможет уменьшить вероятность получения удара молнии.
Важно помнить, что молния может быть очень опасной. Если прогноз погоды предупреждает о грозе, лучше не рисковать и остаться дома в этот день, а не отправляться на пляж или в лес. Не рекомендуется использовать зонты с металлическими наконечниками во время грозы, так как они могут привлечь молнию.