В Подмосковье напомнили, как вести себя во время грозы в лесу

В Комплесхозе напомнили о том, что даже сильный дождь — это не так опасно, как удары молнии при грозе. Молния может быть очень опасной для человека и привести к гибели или серьезным повреждениям.