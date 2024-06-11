В Свердловской области закончено строительство комплекса по компостированию отходов

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, на объекте будет использоваться технология закрытого тоннельного компостирования органических отходов. Они будут размещаться в специальной ёмкости, где созданы условия для естественного разложения. Бокс оснащён системами вентиляции и орошения, пишет tagilcity.ru.
Технология позволяет получать так называемый компостный грунт. Его планируется использовать на полигонах ТКО для засыпки промежуточных слоёв.
Заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов сообщил, что комплекс построен совместно с регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области ООО «Компания „Рифей“. При этом оборудование преимущественно отечественного производства. Стоимость оборудования и работ по этому объекту превысила 620 млн рублей.
Новый комплекс будет принимать отходы изначально со всего Краснотурьинска. В перспективе органический мусор будет поступать из Верхотурья, Североуральска, Серова, Пелыма и других населённых пунктов.