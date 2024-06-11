В Свердловской области закончено строительство комплекса по компостированию отходов

Заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов сообщил, что комплекс построен совместно с регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области ООО «Компания „Рифей“. При этом оборудование преимущественно отечественного производства. Стоимость оборудования и работ по этому объекту превысила 620 млн рублей.