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Published Сегодня, 12:33

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Updated Сегодня, 12:33

В Свердловской области закончено строительство комплекса по компостированию отходов

В Свердловской области закончено строительство комплекса по компостированию отходов

11 июня 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
В городском округе Краснотурьинск Свердловской области построен новый комплекс, который может компостировать 50 000 тонн органических отходов в год.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, на объекте будет использоваться технология закрытого тоннельного компостирования органических отходов. Они будут размещаться в специальной ёмкости, где созданы условия для естественного разложения. Бокс оснащён системами вентиляции и орошения, пишет tagilcity.ru.

Технология позволяет получать так называемый компостный грунт. Его планируется использовать на полигонах ТКО для засыпки промежуточных слоёв.

Заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов сообщил, что комплекс построен совместно с регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области ООО «Компания „Рифей“. При этом оборудование преимущественно отечественного производства. Стоимость оборудования и работ по этому объекту превысила 620 млн рублей.

Новый комплекс будет принимать отходы изначально со всего Краснотурьинска. В перспективе органический мусор будет поступать из Верхотурья, Североуральска, Серова, Пелыма и других населённых пунктов.

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