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В центре Перми и на Коммунальном мосту закроют движение транспорта в честь Дня города

В центре Перми и на Коммунальном мосту закроют движение транспорта в честь Дня города

11 июня 2024, 12:11
Фото: Google Maps
Минтранс Прикамья опубликовал схему перекрытий.

В Перми временно закроют участки улиц в центре города, а также движение на Коммунальном мосту. Как рассказали в Минтрансе Прикамья, таково требование городской Госавтоинспекции на время проведения праздничных мероприятий 12 июня.

Сегодня, 11 июня, в 19:00 по ул. Окулова от Монастырской до Комсомольского проспекта и по ул. Осинской (от Монастырской до Окулова) до 00:00 13 июня будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта. Кроме того, завтра, с 21:00 до 00:00 13 июня на этих же участках Окулова и Осинской будет закрыто движение всего транспорта.

С 23:00 12 июня до 00:00 13 июня будет ограничено движение транспорта на Коммунальном мосту через Каму. Исключение составят лишь автобусы — им разрешат продолжать рейсы.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края
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