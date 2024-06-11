В центре Перми и на Коммунальном мосту закроют движение транспорта в честь Дня города

Сегодня, 11 июня, в 19:00 по ул. Окулова от Монастырской до Комсомольского проспекта и по ул. Осинской (от Монастырской до Окулова) до 00:00 13 июня будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта. Кроме того, завтра, с 21:00 до 00:00 13 июня на этих же участках Окулова и Осинской будет закрыто движение всего транспорта.