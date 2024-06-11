Зампред правительства РФ заявил о положительной динамике развития Пермского края

Марат Хуснуллин побывал в регионе с рабочим визитом вчера, 10 июня. В Перми состоялось совещание по вопросам развития региона. Зампред федерального правительства обсудил с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным программу расселения из аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры и промышленных предприятий. «Будем продолжать поддерживать развитие Пермской агломерации», — подытожил Хуснуллин в своем Telegram-канале.