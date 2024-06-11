Зампред правительства РФ заявил о положительной динамике развития Пермского края

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил хороший объем ввода жилья в Пермском крае. Также он подчеркнул, что в регионе выполняются планы по дорожному строительству. Зампред правительства отметил «позитивную динамику развития края» в своем Telegram-канале.
Марат Хуснуллин побывал в регионе с рабочим визитом вчера, 10 июня. В Перми состоялось совещание по вопросам развития региона. Зампред федерального правительства обсудил с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным программу расселения из аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры и промышленных предприятий. «Будем продолжать поддерживать развитие Пермской агломерации», — подытожил Хуснуллин в своем Telegram-канале.