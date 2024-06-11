Завтра в Кудымкарском округе простятся с погибшим в ходе СВО Владимиром Дурницыным

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
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Updated Сегодня, 16:36
В ходе спецоперации погиб уроженец Коми округа Владимира Дурницына. Об этом в своем официальном паблике сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа.
Владимир Дурницын родился деревне Сенюково Ленинского сельского совета, окончил Ленинскую среднюю санаторную школу и отслужил срочную службу в армии.
После армии учился в торговом училище в Перми. Был женат, имел семью.
Обстоятельства его службы и гибели не разглашаются.
Прощальный митинг состоится 12 июня в Ленинском сельском ФОКе.