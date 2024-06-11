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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

В Кудымкарском округе 12 июня похоронят погибшего в ходе СВО военнослужащего

Завтра в Кудымкарском округе простятся с погибшим в ходе СВО Владимиром Дурницыным

11 июня 2024, 16:32
Фото: 1MI

В Кудымкарском округе 12 июня похоронят погибшего в ходе СВО военнослужащего

Мужчина оставил после себя семью.

В ходе спецоперации погиб уроженец Коми округа Владимира Дурницына. Об этом в своем официальном паблике сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа.

Владимир Дурницын родился деревне Сенюково Ленинского сельского совета, окончил Ленинскую среднюю санаторную школу и отслужил срочную службу в армии.

После армии учился в торговом училище в Перми. Был женат, имел семью.

Обстоятельства его службы и гибели не разглашаются.

Прощальный митинг состоится 12 июня в Ленинском сельском ФОКе.

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#Военная операция на Украине#Сво
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