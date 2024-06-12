Главный судебный пристав Прикамья получил звание генерал-майор

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Главному судебному приставу Пермского края Абдуле Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майора. Согласно данным, опубликованным на сайте правовой информации, соответствующий Указ был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 11 июня. На публикацию документа первыми обратили внимание коллеги из «КоммерсантЪ-Прикамье».
Экс-глава Управления ФССП по Чеченской республике Абдул Алаудинов 9 января прошлого года возглавил соответствующее ГУФССП Пермского края в статусе временно исполняющего обязанности.
Бывший руководитель службы судебных приставов в Прикамье Сергей Неведомский возглавил ФССП в Новосибирской области, сообщила местная пресс-служба приставов 9 января. В Прикамье Неведомский работал в статусе и. о. с августа 2019 года.
Руководитель ГУФССП — родной брат командира специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинова. С назначением в Пермский край его поздравлял Рамзан Кадыров.