Говорил про боль в пояснице. Суд признал призывника из Соликамска годным к службе

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
В Соликамске признали законным решение военкомата о призыве новобранца в армию. Молодой человек ссылался на медицинские документы и говорил, что он не годен к строевой службе по состоянию здоровье.
Чтобы разобраться в ситуации, призывник обратился в суд с иском к призывной комиссии Соликамского городского округа Пермского края, призывной комиссии Пермского края, военному комиссариату Соликамска и Соликамского района Пермского края, Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Пермского края» о признании незаконным решения призывной комиссии.
В административном иске он указал, что призывная комиссия в Соликамске необоснованно приняла решение о призыве на военную службу. В военкомате определили категория годности Б-3 (годен к военной службе с незначительными ограничениями).
С таким решение истец оказался не согласен. В своем иске он написал, что оно вынесено с нарушением норм законодательства, поскольку при прохождении медицинского освидетельствования он говорил про боль в грудном отделе позвоночника, ближе к пояснице после длительной работы. А это соответствует п. «в» ст. 66 «Расписания болезней», приложения к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 года № 565. По мнению призывника, он должен был быть освидетельствован и в соответствии с которым ему должна быть определена категория годности к военной службе — В — ограниченно годен к военной службе. Юноша жаловался суду, что не был надлежащим образом освидетельствован, без учета его жалоб, не был направлен на необходимые обследования.
Как следует из решения призывной комиссии Соликамского городского округа Пермского края призван на военную службу с определением категории годности Б-3 с незначительными ограничениями. Изучив доказательства, суд пришел к выводу о законности принятого решения, в связи с чем в мае 2024 года в удовлетворении административных исковых требований отказано.
Решение не вступило в законную силу.