Говорил про боль в пояснице. Суд признал призывника из Соликамска годным к службе

С таким решение истец оказался не согласен. В своем иске он написал, что оно вынесено с нарушением норм законодательства, поскольку при прохождении медицинского освидетельствования он говорил про боль в грудном отделе позвоночника, ближе к пояснице после длительной работы. А это соответствует п. «в» ст. 66 «Расписания болезней», приложения к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 года № 565. По мнению призывника, он должен был быть освидетельствован и в соответствии с которым ему должна быть определена категория годности к военной службе — В — ограниченно годен к военной службе. Юноша жаловался суду, что не был надлежащим образом освидетельствован, без учета его жалоб, не был направлен на необходимые обследования.