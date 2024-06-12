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Updated Сегодня, 11:04

Минздрав: в ДТП с рейсовым автобусом Пермь-Березники пострадали 12 человек

Минздрав: в ДТП с рейсовым автобусом Пермь-Березники пострадали 12 человек

12 июня 2024, 10:55
Фото: ЧП Березники
Четверо пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в состоянии средней тяжести госпитализированы.

По предварительным данным ГУ МВД, сегодня около 14.00 час. по автодороге «Пермь-Березники» двигался рейсовый автобус. На данный момент установлено, что водитель 1978 года рождения на 164 км (район деревни Романово) трассы допустил съезд в кювет. По первоначальным данным, в результате ДТП три пассажира получили травмы и были госпитализированы. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

По оперативной информации ЕДДС, ДТП с рейсовым автобусом № 806 «Березники-Пермь» произошло на 164 км автодороги Пермь — Березники. В салоне находился 41 человек.

По данным краевого Минздрава: в результате ДТП пострадало 12 человек, детей сродни них нет.

«В результате ДТП с автобусом пострадали 12 человек, все они осмотрены медицинскими работниками. Из них четверо в состоянии средней степени тяжести госпитализируются в больницу в Березники. Еще три человека направлены в травмпунт. Среди пострадавших детей нет», — сообщили в Минздраве.

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