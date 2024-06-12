Минздрав: в ДТП с рейсовым автобусом Пермь-Березники пострадали 12 человек

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
По предварительным данным ГУ МВД, сегодня около 14.00 час. по автодороге «Пермь-Березники» двигался рейсовый автобус. На данный момент установлено, что водитель 1978 года рождения на 164 км (район деревни Романово) трассы допустил съезд в кювет. По первоначальным данным, в результате ДТП три пассажира получили травмы и были госпитализированы. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
По оперативной информации ЕДДС, ДТП с рейсовым автобусом № 806 «Березники-Пермь» произошло на 164 км автодороги Пермь — Березники. В салоне находился 41 человек.
По данным краевого Минздрава: в результате ДТП пострадало 12 человек, детей сродни них нет.
«В результате ДТП с автобусом пострадали 12 человек, все они осмотрены медицинскими работниками. Из них четверо в состоянии средней степени тяжести госпитализируются в больницу в Березники. Еще три человека направлены в травмпунт. Среди пострадавших детей нет», — сообщили в Минздраве.