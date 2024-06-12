Минздрав: в ДТП с рейсовым автобусом Пермь-Березники пострадали 12 человек

По предварительным данным ГУ МВД, сегодня около 14.00 час. по автодороге «Пермь-Березники» двигался рейсовый автобус. На данный момент установлено, что водитель 1978 года рождения на 164 км (район деревни Романово) трассы допустил съезд в кювет. По первоначальным данным, в результате ДТП три пассажира получили травмы и были госпитализированы. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.