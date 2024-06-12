Пермьстат: с начала года 35 жителей Прикамья уехали на Украину

Как сообщает Пермьстат, 35 человек уехали из Перми с начала 2024 года на территорию Украины, трое приехали с Украины в Пермь. 32 человека выехали в Армению (25 человек приехали), 29 — уехали в Киргизию (47 приехали в Прикамье). Здесь самое часто направление передвижения, по данным статистики, Таджикистан (выехали из Прикамья 188 человек). Отток людей в страны СНГ из Прикамья составил 40 человек.