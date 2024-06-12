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Пермьстат: с начала года 35 жителей Прикамья уехали на Украину

Пермьстат: с начала года 35 жителей Прикамья уехали на Украину

12 июня 2024, 12:36
Фото: properm.ru
В Прикамье продолжает сокращаться численность население.

Численность населения Пермского края на 1 января 2024 года года составила 2 495 266 человек, сообщили в Пермьстате. В городах Прикамья живут 1 891 219 человек, в сельской местности — 604 047 человек.

В первом квартале 2024 года в регионе в сравнении с январем-мартом 2023 года выросло число умерших и снизилось число новорожденных. Естественная убыль населения Прикамья с начала года составила 3799 человек (3225 — годом ранее). Родились за первый квартал 5357 малышей (5601 — 2023 год). Умерли 9156 жителей Прикамья (8826 — 2023 год).

Миграционный отток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился и составил 683 человека. Жить в Прикамье за три месяца приехали 10428 человек, уехали из региона — 11111 жителей Пермского края. Чаще всего пермяки переезжают на другое место жительства в города Приволжского и Уральского федеральных округов.

Традиционно пермяки уезжают жить в Санкт-Петербург, миграционный отток в который составил 116 человек, Московскую область и Москву (107 и 94 человека соответственно) и Краснодарский край (97 человек).

357 пермяков отправились жить в страны бывшего СНГ, 58 жителей Прикамья уехали в страны дальнего зарубежья. Прибыли в регион соответственно 308 и 73 человека. В какие страны дальнего зарубежья едут из Прикамья в официальной статистике не расшифровывается.

Как сообщает Пермьстат, 35 человек уехали из Перми с начала 2024 года на территорию Украины, трое приехали с Украины в Пермь. 32 человека выехали в Армению (25 человек приехали), 29 — уехали в Киргизию (47 приехали в Прикамье). Здесь самое часто направление передвижения, по данным статистики, Таджикистан (выехали из Прикамья 188 человек). Отток людей в страны СНГ из Прикамья составил 40 человек.

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