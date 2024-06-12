Пермяку придется заплатить за горячий спор «ВКонтакте»

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Пермский районный суд частично удовлетворил гражданские требования жителя Прикамья, обидевшегося на своего собеседника в соцсетях. В своем заявлении он указал, что в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост, под которым истец оставил комментарий, после чего ответчик вступил в переписку с ним, где начал его публично оскорблять.
Блогер счел, что диалог в соцсетях унижает его честь и достоинство и потребовал, чтобы обидчик публично извинился. Изначально он обратился в прокуратуру Ленинского района, где ему помогли установить личность ответчика. Мужчина сделал скриншоты переписке в публичной группе и отправился в суд. Он потребовал возместить ему моральный вред на сумму 40 тыс. рублей и оплатить судебные расходы.
В суде было установлено, что в октябре 2023 года в социальной сети «ВКонтакте» истец обнаружил комментарии, в частности оскорбительные слова в адрес истца, от аккаунта, принадлежащим ответчику. Данный факт подтверждается скриншотами ответов и комментариев.
Представитель ответчика в судебном заседании с заявленными требованиями не согласился, пояснив, что в данный момент комментариев его доверителя под постом нет, он ничего не писал. Суд первой инстанции заявленные требования удовлетворил частично. Взыскал с ответчика в пользу истца моральный вред в размере 20 тыс. рублей, а также судебные расходы в размере 3,8 тыс. рублей. Решение не вступило в законную силу.