Пермяку придется заплатить за горячий спор «ВКонтакте»

Представитель ответчика в судебном заседании с заявленными требованиями не согласился, пояснив, что в данный момент комментариев его доверителя под постом нет, он ничего не писал. Суд первой инстанции заявленные требования удовлетворил частично. Взыскал с ответчика в пользу истца моральный вред в размере 20 тыс. рублей, а также судебные расходы в размере 3,8 тыс. рублей. Решение не вступило в законную силу.