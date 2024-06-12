«Победа» заплатит 290 тысяч рублей пермскому педагогу за овербукинг

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Уроженка Березников в октябре прошлого года не смогла улететь из Перми в Москву рейсом авиакомпании «Победа». Когда она 2 октября прибыла на регистрацию, ей заявли, что билетов на рейс продано больше, чем мест в салоне самолета и ее без объяснения причин не допустили на рейс. Женщине пришлось значительно дороже приобрести билет на рейс другой авиакомпании.
Позднее женщина не могла вылететь в Москву, по информации журналиста Properm.ru, испытавшая на себе чудеса овербукинга «Победы» — известный пермский педагог. Женщина спешила на финал Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», в котором должна была принять участие.
Когда она все же смогла добраться до столицы и собиралась 7 октября возвращаться обратно, оказалось, что перевозчик аннулировал из-за невылета в Москву оба билета.
Поскольку об обстоятельствах, препятствующих перелету из Перми в Москву и обратно представители лоукостера «Победа» заблаговременно женщину не уведомили, это привело к возникновению у педагога значительных убытков. Женщина решила, что отказ от перевозки является незаконным, а обязательства перевозчиком по договору не исполненными, и попросила в добровольном порядке авиакомпанию возместить убытки.
Поскольку никаких действий со стороны «Победы» не последовало, женщина обратилась в Березниковский городской суд. Она требовала взыскать убытки, неустойку, проценты на сумму долга — билеты она купила по кредитной карте, компенсации морального вреда и штрафа за нарушение прав потребителей.
Общая сумма иска составила около 290 тысяч рублей. Это деньги на покупку новых билетов — 9 712 рублей, неустойку в сумме 102 256,42 рубля, проценты на сумму долга в размере 123,46 рубля, а также компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей, почтовые расходы в сумме 286,24 рубля, расходы на юридические услуги в сумме 19 тыс. рублей и штраф.
В ответе на претензию истца в суде представитель ответчика подтвердил, что в связи с техническим сбоем в работе программного обеспечения перевезти истца рейсом по маршруту Пермь-Москва не представлялось возможным, было принято решение о выплате истцу компенсации в связи с компьютерным сбоем в размере 3 999 рублей. Однако никаких выплат истец так и не получила.
Суд удовлетворил требования истца в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.