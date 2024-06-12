«Победа» заплатит 290 тысяч рублей пермскому педагогу за овербукинг

Уроженка Березников в октябре прошлого года не смогла улететь из Перми в Москву рейсом авиакомпании «Победа». Когда она 2 октября прибыла на регистрацию, ей заявли, что билетов на рейс продано больше, чем мест в салоне самолета и ее без объяснения причин не допустили на рейс. Женщине пришлось значительно дороже приобрести билет на рейс другой авиакомпании.