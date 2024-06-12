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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Под Березниками в кювет перевернулся рейсовый автобус из Перми

Под Березниками в кювет перевернулся рейсовый автобус из Перми

12 июня 2024, 10:27
Фото: ЧП Березники
Водитель рейсового автобуса Пермь — Березники не справился с управлением.

Как нам сообщают читатели, в сторону ДТП с рейсовым автобусом выехали скорые и бригады ДПС. Авария произошла неподалеку от «Еврохима».

Как сообщается в социальных сетях, рейсовый автобус принадлежит ИП Н. Г. Шкляр.

Об аварии сообщается и в канале ЧП Березники. Информация будет дополняться.

На данный момент официальное число пострадавших и тяжесть ДТП неизвестна. По предварительным данным, погибших в ДТП нет. Водитель, сообщают очевидцы, находится в тяжелом состоянии.

По данным канала «112», в автобусе находился 41 человек, из них 8 пострадали.

Видео: ЧП Березники
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