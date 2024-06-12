Под Березниками в кювет перевернулся рейсовый автобус из Перми

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Как нам сообщают читатели, в сторону ДТП с рейсовым автобусом выехали скорые и бригады ДПС. Авария произошла неподалеку от «Еврохима».
Как сообщается в социальных сетях, рейсовый автобус принадлежит ИП Н. Г. Шкляр.
Об аварии сообщается и в канале ЧП Березники. Информация будет дополняться.
На данный момент официальное число пострадавших и тяжесть ДТП неизвестна. По предварительным данным, погибших в ДТП нет. Водитель, сообщают очевидцы, находится в тяжелом состоянии.
По данным канала «112», в автобусе находился 41 человек, из них 8 пострадали.