После ДТП с автобусом под Березниками возбудили уголовное дело

Posted Вчера, 19:40
Published Вчера, 19:40
Modified Вчера, 20:07
Updated Вчера, 20:07
Березниковский отдел СУ СК России по факту ДТП с автобусом под Березниками возбудил уголовное дело по по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). Об этом в ведомстве сообщили журналисту Properm.ru.
Сегодня днем произошла авария с пассажирским автобусом «Березники -Пермь». В районе деревни Романово после выезда из Березников водитель не справился с управлением. По одной из версий, он потерял сознание. По словам очевидцев, перед ДТП мужчина упал с водительского места в проход и потерял сознание. Официальных подтверждений этому нет.
В автобусе в момент переворачивания в кювет находился в момент аварии 41 пассажир (по релизу СКР — не менее 26 пассажиров). 12 человек получили травмы, трое госпитализировпны.
Рейс выполнял автобус ИП Н. Г. Шкляр. Предпринимательница в 2021 году заключила пятилетний контракт на межмуниципальные перевозки, в том числе на маршруте Березники-Пермь, срок его исполнения истекает в 2027 году. Размер контракта — 1,12 млрд рублей. Заказчик контракта — ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края».