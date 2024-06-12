Прикамье остается в числе регионов с высокой заболеваемостью COVID-19

На прошлой неделе в Прикамье вновь выросло число заболевших COVID-19, данные опубликованы на портале «Объясняем.рф» и на сайте регионального Роспотребнадзора. С 3 по 9 июня в регионе лабораторно подтверждено 803 случая (по данным федерального ресурса — 794) или 30,8 на 100 тысяч населения. В Перми за последнюю неделю зарегистрирован 441 случай, что составляет 55% от числа заболевших.