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Прикамье остается в числе регионов с высокой заболеваемостью COVID-19

Прикамье остается в числе регионов с высокой заболеваемостью COVID-19

12 июня 2024, 04:20
Фото: 1MI
В регионе продолжает расти число вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе в Прикамье вновь выросло число заболевших COVID-19, данные опубликованы на портале «Объясняем.рф» и на сайте регионального Роспотребнадзора. С 3 по 9 июня в регионе лабораторно подтверждено 803 случая (по данным федерального ресурса — 794) или 30,8 на 100 тысяч населения. В Перми за последнюю неделю зарегистрирован 441 случай, что составляет 55% от числа заболевших.

Пермский край среди регионов России длительное время занимает третье место по числу заболевших — на первом месте Москва с 1811 случаями COVID-19, на втором — 1069 заболевших в Санкт-Петербурге. Кроме того, в Прикамье число тяжелых случаев, требующих стационарного лечения, близко к числу госпитализированных с коронавирусом в Москве (Прикамье — 113, Москва — 114, Санкт-Петербург — 180).

В целом по России госпитализированы 1693 человека, количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 11,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по России.

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