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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Прокуратура проверит состояние дороги из-за ДТП с автобусом под Березниками

Прокуратура проверит состояние дороги из-за ДТП с автобусом под Березниками

12 июня 2024, 13:40
Фото: Пресс-служба прокуратуры Пермского края
В ДТП с автобусом пострадали двенадцать человек, четверо госпитализированы.

Прокуратура Березников организовала проверку после ДТП с участием автобуса «Березники-Пермь», сообщают в ведомстве. Взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту. Ранее сообщалось, что следствием СКР начата процессуальная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в СКР после осмотра автобуса.

По предварительной водитель автобуса, работающего по бюджетному заданию, при перевозке пассажиров допустил съезд в кювет. В результате несколько человек получили травмы.

Надзорный орган даст оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения перевозчиком ИП Надежды Шкляр правил организации пассажирских перевозок, трудового законодательства в части условий труда и отдыха водителей, прохождения ими обязательных медицинских осмотров.

Также выводы будут сделаны в части содержания и благоустройства участка дороги по которой следовал пассажирский автобус.

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