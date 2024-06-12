Прокуратура проверит состояние дороги из-за ДТП с автобусом под Березниками

Прокуратура Березников организовала проверку после ДТП с участием автобуса «Березники-Пермь», сообщают в ведомстве. Взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту. Ранее сообщалось, что следствием СКР начата процессуальная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в СКР после осмотра автобуса.