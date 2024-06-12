СКР организовал проверку безопасности после ДТП с рейсовым автобусом из Березников

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Следователями отдела по городу Березники СУ СКР по факту ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого пострадали пассажиры, начата процессуальная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в ведомстве.
На место происшествия выехала следственная группа, состоящая из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. В настоящее сотрудниками СК проводится осмотр места ДТП, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как сообщает канал Маsh, водителю стало плохо после выезда из Березников. «Перед тем как автобус перевернулся, по словам очевидцев, они слышали скрежет. После водитель упал в проход, потерял управление, и транспорт улетел в кювет. Ещё трое пассажиров отправились в травмпункт», — сообщают телеграммеры. Люди говорят, что ехали в Пермь на концерт к Дню Города.
ИП Надежды Шкляр в 2021 году заключила пятилетний контракт на межмуниципальные перевозки, срок его исполнения истекает в 2027 году. Размер контракта — 1,12 млрд рублей. Заказчик контракта — ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края».
В рамках контракта организованы перевозки на маршрутах №440 «Березники-Яйва», №806 «Березники — Пермь», №822 «Усолье-Большое Савино».
Кроме того, с перевозчиком связана компания «Шкляравтотранс». Судя по официальному сайту компании, в ее парке автобусы «Нефаз» и Mercedes-Benz.