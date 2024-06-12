СКР организовал проверку безопасности после ДТП с рейсовым автобусом из Березников

Как сообщает канал Маsh, водителю стало плохо после выезда из Березников. «Перед тем как автобус перевернулся, по словам очевидцев, они слышали скрежет. После водитель упал в проход, потерял управление, и транспорт улетел в кювет. Ещё трое пассажиров отправились в травмпункт», — сообщают телеграммеры. Люди говорят, что ехали в Пермь на концерт к Дню Города.