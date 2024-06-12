Стала известна стоимость минимального набора продуктов для пермяков

Сводный индекс потребительских цен на все товары и услуги в Пермском крае в марте 2024 года по отношению к декабрю 2023 года составил 102,3%, На продовольственные товары он вырос до 101,6%, непродовольственные товары — 101,2%, на услуги, оказываемые населению, — 104,6%, сообщает Пермьстат.