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Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Стала известна стоимость минимального набора продуктов для пермяков

Стала известна стоимость минимального набора продуктов для пермяков

12 июня 2024, 04:58
Фото: properm.ru
В среднем рост цен на товары народного потребления и услуги в Прикамье составил 2,3%, такие данные приводит Пермьстат.

Сводный индекс потребительских цен на все товары и услуги в Пермском крае в марте 2024 года по отношению к декабрю 2023 года составил 102,3%, На продовольственные товары он вырос до 101,6%, непродовольственные товары — 101,2%, на услуги, оказываемые населению, — 104,6%, сообщает Пермьстат.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Пермскому краю в конце марта 2024 года выразилась в сумме 5881,19 рубля (в расчёте на одного человека), увеличившись за месяц на 0,3%.

Средние цены на конец I квартала 2024 года на первичном рынке жилья сложились на уровне 125,6 тыс. рублей за 1 квадратный метр (I квартал 2023 года — 101,5 тыс. рублей), на вторичном рынке — 99,6 тыс. рублей за 1 квадратный метр (I квартал 2023 года — 82,0 тыс. рублей).

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2024 года к декабрю прошлого года составил 102,0%, по видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» — 104,4%, «Обрабатывающие производства» — 100,9%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 99,8%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 100,0%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 98,6%, в том числе
на продукцию растениеводства — 105,2%, животноводства — 97,8%.

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения сложился в размере 101,0%, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию — 100,9%, приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения — 101,3%, прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения — 100,2%.

Индекс тарифов на грузовые перевозки в марте 2024 года по отношению к декабрю 2023 года составил 92,4%. Тарифы на грузовые перевозки без учёта транспортировки газа — 100,4%

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