Триста и один год. Праздничное признание в любви нашей Перми

А еще нам не нравится, и, наверное, больше всего, когда нам врут. И это тоже еще про прошлогодние подарки, особенно про один из них — бассейн в центре Перми на стадионе «Энергия». Понимаете, мы, пермяки, готовы ждать подарков и даже больше трех лет. Мы же как дети, хотим верить сказкам скрипки-лисы. Но когда нам сначала обещали подарок к 300-летию, потом показали его на 8 марта и обещали открыть коробочку к Дню защиты детей, то после этого мы можем перестать верить Деду Морозу и всем Двенадцати Месяцам.