Триста и один год. Праздничное признание в любви нашей Перми

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Вот и все, Пермь-300 больше не владеет умами, чувствами и кошельками Перми и пермяков. От большой юбилейной телеги нам остался только скрип колеса. Ну или, если угодно, скрипка-лиса, как еще слышат строчку из припева главной песни нынешнего хедлайнера Игоря Саруханова. Как раз на 301 день рождения Перми.
Скрипка-лиса нам, пермякам, тоже вполне близкое понятие. Вкрадчивая и хитрая, профессиональный пиарщик своих интересов, способная выдать белое за черное, обмануть и вывернуться из, казалось бы, любой ситуации.
А нам что ни песня, что ни праздник — в нашем менталитете Пермь всегда — лужи и грязь дорог. Сколько ни отмывай ни город, ни наши сердца, сколько ни ремонтируй капитально «гостевой маршрут» — в закоулках души пермской всегда найдется что-нибудь не для публичного показа. Тут какое дело, снова по тексту Саруханова: «Сотни тысяч лет нам ждать возничего, и с окриком — слазь! С сердцем богача, с сумою нищего плюхнуться в грязь».
Мы, пермяки, люди ко всему привычные. Ну не построили нам зоопарк и на триста первую годовщину — так будет и четырехсотлетие, думаем мы себе. Нет у нас галереи ни новой, ни старой (и больше никакой, кроме запасников в «Телте») — а нам все нипочем. Нет детской железной дороги, нет нового вокзала, нет телетрапов в аэропорту — так и что?
Мало ли чего еще у нас нет? Будет потом подарком к какому-то другому празднику. Их вон сколько можно придумать, например, 1 декабря 2025 года Пермскому краю исполнится 20 лет. Тоже отличный праздник и до него еще целых полтора года — можно успеть что-нибудь внезапно достроить. «Только жизнь одна, и помнить следует — рядом овраг», — вы запоминайте строчки, вечером пригодятся подпевать на главной городской сцене.
Не поверите, хочется что-то духоподъемное сказать, например, про то, как за последнее десятилетие похорошела Пермь. И это правда, теперь мы можем быстро провести гостей города по эспланаде и набережной. И если закрыть глаза на ЧП с фонтанами, где лучше детям не бегать ни при каких обстоятельствах — нам самим нравится.
Нам нравится, что центр города наконец отряхнул с фасадов штукатурку, разрушенную еще в девяностые годы прошлого столетия. Нам нравится свежий и ровный асфальт на дорогах, впрочем, скользкая и ровная плитка на тротуарах нам не нравится. Нам нравятся скамейки в скверах и парках. Но не нравятся посыпанные крупным гравием дорожки в Черняевском лесу, уж простите.
А еще нам не нравится, и, наверное, больше всего, когда нам врут. И это тоже еще про прошлогодние подарки, особенно про один из них — бассейн в центре Перми на стадионе «Энергия». Понимаете, мы, пермяки, готовы ждать подарков и даже больше трех лет. Мы же как дети, хотим верить сказкам скрипки-лисы. Но когда нам сначала обещали подарок к 300-летию, потом показали его на 8 марта и обещали открыть коробочку к Дню защиты детей, то после этого мы можем перестать верить Деду Морозу и всем Двенадцати Месяцам.
А нам так хочется праздника, искреннего, без обмана и притворно плачущих клоунов. Без «снова в дальний путь с утра собирается цирк шапито»… Даже без подарков и их обещаний. Просто настоящего Дня Рождения Любимого Города, и не важно — на 301 год или на 245 лет. Чтобы просто пришли настоящие друзья, даже и без подарков: это приятная, но не самая важная часть праздника.
Нам кажется, что самое важное на праздник для всех горожан — это любовь к Перми. Настоящая, когда хочется возвращаться домой и хвалить самый любимый город на земле. Всегда помнить его невероятные закаты, его красавицу Каму и замечательных людей. Настоящих, уральских, хоть последние десятилетия немного и с Поволжья.
С Днем Рождения, любимая Пермь!