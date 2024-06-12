В Кировском районе Перми открыли благоустроенную набережную

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
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Updated Сегодня, 13:33
В Перми к Дню города завершили работы по благоустройству набережной Камы. В честь ее открытия сегодня здесь жителям Закамска представили праздничную программу для малышей и взрослых. На набережной работают две площадки — главная сцена у ДК им. Кирова и детская площадка. Всех собравшихся гостей поздравил глава Перми Эдуард Соснин.
«Для Кировского района это особенный праздник — мы открываем обновлённую набережную на правом берегу Камы. Мы постарались сделать так, чтобы облик новой набережной гармонично вписался в окружающее пространство. Набережная получилась очень современной и функциональной, теперь берега Камы связывает регулярный водный рейс», — официально открыл набережную глава Перми.
На обновленной набережной занятие по душе найдется для каждого, рассказал Эдуард Соснин Можно неспешно гулять всей семьей и любоваться видами красавицы Камы со смотровых балконов, можно заниматься спортом и совершать пробежки, а ребята с удовольствием будут играть на детской площадке.
Преображение набережной в Кировском районе началось в 2022 году. Реконструкция затронула участок от улицы Чистопольской до улицы Шишкина. В ходе ремонта были обновлены лестничные спуски, парапет, обустроен променад с разными типами покрытий и два спуска-пандуса для доступа маломобильных групп населения. Кроме того, через территорию набережной организован удобный маршрут для транзитного велосипедного движения — в обход мест массового пребывания людей и тихих зон. В обновленном пространстве также разместились малые архитектурные формы, подчеркивающие уникальность и дух места: скамьи, кресла и высокие уличные стулья. Проектом также было разработано функциональное зонирование, учитывающее пожелания жителей Кировского района и гостей набережной.
В рамках капитального ремонта в сквере от улицы Чистопольский до улицы Шишкина обустроили зону проведения культурно-массовых мероприятий, детское игровое пространство, зону отдыха (прогулочные дорожки, смотровые балконы) и зону для занятий спортом. Отдельное внимание было уделено территории вокруг Дворца культуры имени С. М. Кирова. Парковочное пространство вокруг стало организованным, восстановлен газон, посажены деревья и кустарники. Площадь озеленения составила более 45 тысяч кв. метров. Кроме обустройства набережной подрядная организация выполнила работы по берегоукреплению. Это необходимо для защиты береговой полосы от агрессивного воздействия волн, течения и льда, а также для предупреждения разрушений и затоплений берега реки.