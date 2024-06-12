В Кировском районе Перми открыли благоустроенную набережную

Преображение набережной в Кировском районе началось в 2022 году. Реконструкция затронула участок от улицы Чистопольской до улицы Шишкина. В ходе ремонта были обновлены лестничные спуски, парапет, обустроен променад с разными типами покрытий и два спуска-пандуса для доступа маломобильных групп населения. Кроме того, через территорию набережной организован удобный маршрут для транзитного велосипедного движения — в обход мест массового пребывания людей и тихих зон. В обновленном пространстве также разместились малые архитектурные формы, подчеркивающие уникальность и дух места: скамьи, кресла и высокие уличные стулья. Проектом также было разработано функциональное зонирование, учитывающее пожелания жителей Кировского района и гостей набережной.