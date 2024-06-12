В МЧС предупредили пермяков о грозах и шквалистом ветре

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Published Сегодня, 08:58
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13 июня в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным Пермского ЦГМС, местами на территории региона ожидаются грозы, ночью по северу в отдельных районах сильные дожди, ливни, град, туман. При грозе возможны порывы ветра 15-20 м/с, ночью по северо-востоку порывы до 23 м/с.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.
Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.
В период грозы стоит воздержаться от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах.