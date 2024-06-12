В Минприроды Прикамья рассказали о визитах медведя к людям

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
На днях в сети появились видеозаписи с выходом медведей в Пермском крае. По данным источников, случаи были зафиксированы в Перми и в Чайковском. В краевом минприроды эту информацию не подтвердили. В пресс-службе ведомства рассказали, как в крае обстоит ситуация с появлением медведей в населенных пунктах.
— Стали ли эти животные выходить к людям чаще? Были ли подтвержденные случаи выхода медведя к людям в этом году?
— Нет, чаще выходить не стали. Такой статистикой мы не располагаем. Тут нужна информация, сколько раз видели, в какой период, кем и как контролируется ситуация. Ситуация с выходом медведя отслеживается госохотинспектором Минприроды.
Первый раз медведь появился 9 июня в районе плотины ГЭС на Воткинском водохранилище. На следующее утро, около 3:00, он вышел из города в лесные массивы в сторону села Ольховка. Больше появлений дикого животного не фиксировалось.
— Чем обусловлена такая активность медведей? Является ли это только сезонной нормой?
— В основном, все дикие животные выходят к людям из-за поисков пищи. У медведей обычно это молодые особи. Родители уходят от подросших медведей, выгоняют их со своих территорий обитания, и они ищут другие места для проживания. Кроме того, в начале лета в лесах еще не достаточно пищи для медведя, а в населенных пунктах его привлекают свалки. Выход медведя в город носит сезонный характер.
— Действительно ли численность медведей в Пермском крае резко возросла, и с чем это связано?
— Численность медведя на территории Пермского края составляет 7872 особи, это на 8% выше численности 2022 года. Численность животного из года в год испытывает определенные колебания. За период с 2009 по 2020 гг. численность особей медведей в Пермском крае изменялась с 6,5 до 7,9 тыс. в разные годы.
— Есть ли необходимость снижения численности медведя в Прикамье?
— Согласно действующим нормативам максимальная численность медведя в охотничьих угодьях составляет 1,5 особи на 1000 га охотничьих угодий. Исходя из нынешний ситуации, плотность населения медведя в Пермском крае порядка 0,5 особей на 1000 га. Основания для снижения численности медведя в Пермском крае отсутствуют.
— Возросла ли в этом сезоне опасность для туристов, в частности в ООПТ?
— В поисках пищи медведи могут выходить на места стоянок туристов. Чтобы избежать встречи, необходимо находиться в группе, издавать шум. Поскольку у медведей очень развитое обоняние, можно использовать отпугивающие запахи, например, средство от комаров. Ни в коем случае нельзя подкармливать медведя, пытаться снять его на камеру телефона.
— Куда обращаться, если обнаружили диких животных возле населенного пункта?
— В случае столкновения с диким животным нужно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 112. Звонки принимаются круглосуточно.