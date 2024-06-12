В Минприроды Прикамья рассказали о визитах медведя к людям

— В основном, все дикие животные выходят к людям из-за поисков пищи. У медведей обычно это молодые особи. Родители уходят от подросших медведей, выгоняют их со своих территорий обитания, и они ищут другие места для проживания. Кроме того, в начале лета в лесах еще не достаточно пищи для медведя, а в населенных пунктах его привлекают свалки. Выход медведя в город носит сезонный характер.