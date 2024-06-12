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Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми рано утром сгорел частный дом

12 июня 2024, 06:59
ГУ МЧС по Пермскому краю
Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

В Перми житель дома на улице Верхнемуллинской спасся от пожара через окно. Об этом пишут пользователи соцсетей. Горели дом, баня и надворные постройки. На пожаре погибших и травмированных нет.

Видео: 1MI

По официальным данным главка МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило 12 июня в 6 часов 24 минуты. До прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно эвакуировался один человек.

К месту вызова были направлены силы и средства ведомства в количестве 22 человек и 5 единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение дома, террасы и бани. Площадь пожара составила 159 квадратных метров.

Время ликвидации горения — 6 часов 55 минут.

Сейчас сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.

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