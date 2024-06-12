В Прикамье крупный производитель колбасы сливал навоз на поля

Данные факты свидетельствуют о нарушении п. 22, 26 Требований к обращению побочных продуктов животноводства, а именно использование навоза не должно приводить к истощению, деградации, порче, уничтожению земель и почв, ППЖ вносятся в почву равномерно по площади. За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ.