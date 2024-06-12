В Прикамье крупный производитель колбасы сливал навоз на поля

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В мае 2024 года жители Кунгурского района обратились в Россельхознадзор с жалобой на несанкционированный слив навозных стоков на поля вблизи деревень Черепахи, Ергач и Елесино. Около указанных в обращении населенных пунктов находится ферма содержания крупного рогатого скота, принадлежащая ООО «Русь». Земельные участки, граничащие с фермой, использует ООО «Телец-Агро».
29 мая 2024 года сотрудники Россельхознадзора проведели выездные обследования мест предполагаемого правонарушения. В ходе осмотра в двух местах было зафиксировано неравномерное внесение побочных продуктов животноводства (ППЖ) в почву, разливы выявлены на общей площади 0,05 га, наименьшее расстояние от места разлива до ближайшей жилой застройки составляет 385 м.
Данные факты свидетельствуют о нарушении п. 22, 26 Требований к обращению побочных продуктов животноводства, а именно использование навоза не должно приводить к истощению, деградации, порче, уничтожению земель и почв, ППЖ вносятся в почву равномерно по площади. За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ.
6 июня 2024 года Управлением организациям ООО «Русь» и ООО «Телец-Агро», допустившим нарушение, объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.