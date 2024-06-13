Как сделать отдых в Дагестане приятным: 5 важных правил

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
В Буйнакске, что в Дагестане, более 270 человек отравились водой из-под крана. Первичные исследования показали, что в магистральном водоводе есть ротавирус и возбудители дизентерии. Проблемой является сильный дефицит очистных сооружений в регионе. Многие люди живут без нормального водопровода и канализации. Ежегодно в республике случаются вспышки инфекционных заболеваний.
При этом в Дагестан продолжают активно ехать туристы: в прошлом году республику посетили 1,75 млн рублей, в текущем году их может быть еще больше. Как сделать поездку в Дагестан безопасной, разбиралась журналист «Новых известий».
Покупайте только бутилированную воду. Употребляйте ее в пищу, а также используйте при чистке зубов и полоскании рта.
Используйте походные фильтры. Вода в бутылях может закончиться в неподходящий момент. Тогда можно воспользоваться походными фильтрами, которые используют для забора воды из рек и других водоемов. Такие фильтры не защитят от вирусов, но не пропустит лишние бактерии.
В Дагестане устарели электросети, часто они не справляются с нагрузкой. Когда отключают электричество, то отключается и водоснабжение. Сети находятся в плохом состоянии из-за бедности населения и коррупции на всех уровнях.
К марту текущего года долги ЖКХ-структур по электроэнергии превысили 2,1 млрд рублей, за январь–февраль было уплачено 10% платежей. Население и предприятия предпочитают совсем не платить, так как качество услуг отвратительное. Иногда люди выходят на акции протеста и блокируют дороги.
Отправляясь в Дагестан, берите с собой больше аккумуляторов для зарядки гаджетов, обычные свечи и зажигалку — оно вам понадобится, когда отключат свет.
В крупных городах России люди привыкли расплачиваться картой, сканированием QR-кода или переводом. В Дагестане есть только переводы по СБП, и то не везде. В ходу в основном наличные средства, особенно в глубинке. Всегда берите с собой наличные.
В Дагестане наблюдается массовый отказ от наличных, потому что при безналичных платежах все доходы населения оказываются во внимании налоговой службы. В республике 48,6% населения заняты в теневом секторе. Из-за такой занятости бюджет Дагестана в прошлом году недополучил около 2 млрд рублей.
В республике сильны исламские традиции. Мужчины летом носят брюки или джинсы с футболкой, а женщины — длинные закрытые платья и платки.
Официальные правила введены и для туристов. Местные власти просят отказаться от шорт, маек, юбок выше колена и облегающей одежды. Разрешаются лишь футболки и рубашки с коротким рукавом. Некоторые путешественники нарушают этот запрет и не встречают негатива. Однако иногда случаются конфликты с местными жителями, поэтому важно уважать традиции республики. Женщинам лучше купаться в закрытых купальниках, а мужчинам — в футболках.
Регион славится своими прекрасными видами, доброжелательными местными жителями и вкусной едой. В Махачкале можно посетить рестораны с традиционной и авторской кухней, а также курорты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Для проживания можно выбрать современные отели за городом, глэмпинги или гостевые дома в окружении гор.