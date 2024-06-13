Антимонопольная служба обнаружила на Компросе рекламу роллов с непристойным намеком

В УФАС считают, что в рекламе KuniOki используется выражение двусмысленного содержания, которое может быть воспринято русскоязычными людьми как слова, содержащие смысловые ассоциации непристойного характера. Антимонопольное ведомство сделало вывод, что реклама также может создать ложное впечатление о наличии заведения, в котором помимо блюд японской кухни, посетителям могут предложить интимные услуги.