Антимонопольная служба обнаружила на Компросе рекламу роллов с непристойным намеком

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Пермское УФАС обнаружило рекламу с подозрительной информацией, направленной на привлечение внимания к услугам и товарам кафе японской кухни KuniOki. Специалисты ведомства заметили рекламный щит около здания на Комсомольском проспекте, 68.
По действующему законодательству, в рекламе запрещено использовать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения. Они не должны нарушать нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности.
В УФАС считают, что в рекламе KuniOki используется выражение двусмысленного содержания, которое может быть воспринято русскоязычными людьми как слова, содержащие смысловые ассоциации непристойного характера. Антимонопольное ведомство сделало вывод, что реклама также может создать ложное впечатление о наличии заведения, в котором помимо блюд японской кухни, посетителям могут предложить интимные услуги.
УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе (ч. 6 ст. 5) в отношении предпринимателя, владеющего этим кафе. Рассмотрение дела назначено на 27 июня текущего года. Если бизнесмена признают виновным в распространении непристойной рекламы, то ему грозит штраф в размере до 20 тыс. рублей.