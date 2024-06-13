properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Фраза, из-за которой возбуждено антимонопольное дело, находится в верхней части рекламного щита.

Антимонопольная служба обнаружила на Компросе рекламу роллов с непристойным намеком

13 июня 2024, 10:56
Фото: пресс-служба Пермского УФАС
Фраза, из-за которой возбуждено антимонопольное дело, находится в верхней части рекламного щита.

Пермское УФАС возбудило дело из-за рекламы роллов с непристойным намеком

По законодательству подобные фразы использовать запрещено.
Сюжет
Уфас

Пермское УФАС обнаружило рекламу с подозрительной информацией, направленной на привлечение внимания к услугам и товарам кафе японской кухни KuniOki. Специалисты ведомства заметили рекламный щит около здания на Комсомольском проспекте, 68.

По действующему законодательству, в рекламе запрещено использовать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения. Они не должны нарушать нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности.

В УФАС считают, что в рекламе KuniOki используется выражение двусмысленного содержания, которое может быть воспринято русскоязычными людьми как слова, содержащие смысловые ассоциации непристойного характера. Антимонопольное ведомство сделало вывод, что реклама также может создать ложное впечатление о наличии заведения, в котором помимо блюд японской кухни, посетителям могут предложить интимные услуги.

УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе (ч. 6 ст. 5) в отношении предпринимателя, владеющего этим кафе. Рассмотрение дела назначено на 27 июня текущего года. Если бизнесмена признают виновным в распространении непристойной рекламы, то ему грозит штраф в размере до 20 тыс. рублей.

Читайте также:
ПТЖБ оплатил штрафы почти на полмиллиона рублей за завышенные цены на газобетонЧиновники в Пермском крае незаконно рекламировали сувениры и химчисткуВ Перми в середине июня откроется второй ресторан сети «Перчини»
#Общество#Уфас#Пермь#Общепит#Пермское уфас#Незаконная реклама
Подпишитесь
«Сказал — убьет, сядет и уйдет на СВО». В Перми домашний тиран бьет жену и тещу
Сегодня, 08:00
Стало известно, когда Никита Белых выйдет на свободу
Сегодня, 10:46
Как пермякам выжить в такую жару? Отвечают профессионалы
Сегодня, 11:07
После открытия фестиваля «Город встреч» пермяки смогут уехать домой на «Ласточке»
Сегодня, 08:16
«Хороший студент стремится к знаниям». Эксклюзивное интервью с Антоном Петроченковым
Сегодня, 02:00
"