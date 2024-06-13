Астафьев, Белов и Крылатов. Кому еще открыты новые звезды на Аллее Славы в Перми?

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Вчера на Аллее Славы Перми были торжественно открыты новые «звёзды» с именами и памятные плиты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, «звезды» установлены в честь первооткрывателя нефти и калийных руд на Западном Урале Павла Преображенского, директора Мотовилихинских заводов, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Перми Виктора Лебедева, писателя-фронтовика, драматурга, сценариста, Героя Социалистического Труда Виктора Астафьева, известного композитора, автора многих популярных песен Евгения Крылатова, легендарного баскетболиста и российского тренера Сергея Белова.
На Исторической аллее установили плиту в честь 100-летия создания Пермского музыкального колледжа.
Аллея Славы разделена на три тематические зоны: Историческая Аллея, Аллея Славы и Аллея Труда. Закладка памятных плит на городской эспланаде ведётся с 2008 года.