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Published Сегодня, 04:50

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На Аллее Доблести и Славы в Перми открыты новые памятные плиты

Астафьев, Белов и Крылатов. Кому еще открыты новые звезды на Аллее Славы в Перми?

13 июня 2024, 04:50
Фото: администрация Перми

На Аллее Доблести и Славы в Перми открыты новые памятные плиты

Также новая плита появилась на Исторической Аллее.

Вчера на Аллее Славы Перми были торжественно открыты новые «звёзды» с именами и памятные плиты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, «звезды» установлены в честь первооткрывателя нефти и калийных руд на Западном Урале Павла Преображенского, директора Мотовилихинских заводов, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Перми Виктора Лебедева, писателя-фронтовика, драматурга, сценариста, Героя Социалистического Труда Виктора Астафьева, известного композитора, автора многих популярных песен Евгения Крылатова, легендарного баскетболиста и российского тренера Сергея Белова.

На Исторической аллее установили плиту в честь 100-летия создания Пермского музыкального колледжа.

Аллея Славы разделена на три тематические зоны: Историческая Аллея, Аллея Славы и Аллея Труда. Закладка памятных плит на городской эспланаде ведётся с 2008 года.

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#Пермь#День города#Культура#Аллея славы
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