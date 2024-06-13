properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

День города в Перми завершился праздничным салютом

День города в Перми завершился праздничным салютом

13 июня 2024, 03:23
Фото: properm.ru
На запуск семиминутного салюта власти Перми потратили 800 тыс. рублей.

День города в Перми закончился праздничным семиминутным салютом. Он был запущен с территории места отдыха у воды.

Ранее сообщалось, что на запуск фейерверка власти краевой столицы потратили 800 тыс. рублей. Поставщиком услуг стало ООО «Академия праздника». Салют должен был радовать пермяков не менее семи минут.

По данным сервиса Rusprofile, компания зарегистрирована в Пермском районе в начале 2020 года. Основным видом ее деятельности является организация отдыха и развлечений. Данные об участии ООО в других госзакупках не указаны.

Видео: properm.ru
Читайте также:
В мэрии Перми представили праздничную программу ко Дню городаПочти за 25 миллионов рублей отремонтируют участок трассы М-7 «Волга» около ПермиВ Перми в День города в «Параде трамваев» поучаствуют десять вагонов
#Видео#Пермь#Госзакупки#День города#Фейерверк#Салют#Руспрофиль#ООО «Академия праздника»
Подпишитесь
«Хороший студент стремится к знаниям». Эксклюзивное интервью с Антоном Петроченковым
Сегодня, 02:00
После ДТП с автобусом под Березниками возбудили уголовное дело
Вчера, 19:40
В Перми 12 июня был побит суточный температурный рекорд с 1998 года
Сегодня, 02:29
В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Алексеем Новиньковым
Сегодня, 02:53
«Победа» заплатит 290 тысяч рублей пермскому педагогу за овербукинг
Вчера, 14:33
"