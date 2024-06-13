День города в Перми завершился праздничным салютом

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
День города в Перми закончился праздничным семиминутным салютом. Он был запущен с территории места отдыха у воды.
Ранее сообщалось, что на запуск фейерверка власти краевой столицы потратили 800 тыс. рублей. Поставщиком услуг стало ООО «Академия праздника». Салют должен был радовать пермяков не менее семи минут.
По данным сервиса Rusprofile, компания зарегистрирована в Пермском районе в начале 2020 года. Основным видом ее деятельности является организация отдыха и развлечений. Данные об участии ООО в других госзакупках не указаны.