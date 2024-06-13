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«Донаэродорстрой» отремонтировал отрезок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

«Донаэродорстрой» отремонтировал отрезок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

13 июня 2024, 09:40
Фото: пресс-служба АО «Донаэродорстрой»
Компания АО «Донаэродорстрой» завершила масштабную реконструкцию автодороги М-4 «Дон» на участке с 777-го по 933-й километр в Ростовской области. Это позволило сократить время, которое водители проводят в пробках на этом участке, с восьми до полутора часов.

После закрытия аэропортов на юге России трасса М-4 «Дон» стала весьма востребованной в этом регионе. Поток автомобилей достиг 43,5 тысячи машин в день, при этом суммарная площадь ям на трассе превышала пять тысяч квадратных метров, пишет rostovgazeta.ru.

На участке от города Каменск-Шахтинский до границы с Воронежской областью реконструкция была поручена компании «ДАДС», входящей в «Группу строительных компаний „Дон“.

Проект включал в себя демонтаж старых элементов дороги, укладку нового асфальтового покрытия, установку новых барьерных ограждений и новых дорожных знаков. На отрезке с 907-го по 925-й километр дорога была расширена до шести полос, что значительно увеличило ее пропускную способность.

В ходе работ применялись современные технологии и материалы, такие как технология Superpave, позволяющая точно подбирать битум по шкале PG Grade для обеспечения долговечности асфальта. В Ростовской области эту технологию освоил только ДАДС. Для повышения прочности покрытия была добавлена полимер-модифицирующая добавка «Эладорм».

Также теперь 70% реконструированного участка охватывается автоматизированной системой управления дорожным движением, что повысило комфорт, скорость и безопасность на дороге.

Работы были завершены к летнему сезону отпусков, когда многие отдыхающие отправляются на юг на собственных автомобилях. Согласно данным, озвученным на ПМЭФ, туристический поток на юг России по трассе М-4 «Дон» оценивается в семь миллионов человек, многие из которых проедут по участку с 777-го по 933-й километр.

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