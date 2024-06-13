«Донаэродорстрой» отремонтировал отрезок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
После закрытия аэропортов на юге России трасса М-4 «Дон» стала весьма востребованной в этом регионе. Поток автомобилей достиг 43,5 тысячи машин в день, при этом суммарная площадь ям на трассе превышала пять тысяч квадратных метров, пишет rostovgazeta.ru.
На участке от города Каменск-Шахтинский до границы с Воронежской областью реконструкция была поручена компании «ДАДС», входящей в «Группу строительных компаний „Дон“.
Проект включал в себя демонтаж старых элементов дороги, укладку нового асфальтового покрытия, установку новых барьерных ограждений и новых дорожных знаков. На отрезке с 907-го по 925-й километр дорога была расширена до шести полос, что значительно увеличило ее пропускную способность.
В ходе работ применялись современные технологии и материалы, такие как технология Superpave, позволяющая точно подбирать битум по шкале PG Grade для обеспечения долговечности асфальта. В Ростовской области эту технологию освоил только ДАДС. Для повышения прочности покрытия была добавлена полимер-модифицирующая добавка «Эладорм».
Также теперь 70% реконструированного участка охватывается автоматизированной системой управления дорожным движением, что повысило комфорт, скорость и безопасность на дороге.
Работы были завершены к летнему сезону отпусков, когда многие отдыхающие отправляются на юг на собственных автомобилях. Согласно данным, озвученным на ПМЭФ, туристический поток на юг России по трассе М-4 «Дон» оценивается в семь миллионов человек, многие из которых проедут по участку с 777-го по 933-й километр.