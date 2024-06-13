«Донаэродорстрой» отремонтировал отрезок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Работы были завершены к летнему сезону отпусков, когда многие отдыхающие отправляются на юг на собственных автомобилях. Согласно данным, озвученным на ПМЭФ, туристический поток на юг России по трассе М-4 «Дон» оценивается в семь миллионов человек, многие из которых проедут по участку с 777-го по 933-й километр.