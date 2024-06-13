Довыборы депутатов Заксобрания Пермского края в сентябре будут идти три дня

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о проведении голосования на сентябрьских дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края по округам 12 и 20 в течение трех дней. Избиратели смогут отдать свой голос за кандидатов 6, 7 или 8 сентября, отмечают в ведомстве.
Довыборы по округу №12 связаны со смертью президента АО «Соликамскбумпром» Виктора Баранова, который представлял территорию в ЗС и скончался 8 сентября прошлого года. Довыборы по округу №20 назначены после досрочного сложения полномочий депутата Алексея Инюткина, сменившего место работы и переехавшего в другой регион.
Решение о количестве дней голосования на муниципальных выборах будет принято после назначения кампаний, отмечают в избиркоме.