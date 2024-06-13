Довыборы депутатов Заксобрания Пермского края в сентябре будут идти три дня

Довыборы по округу №12 связаны со смертью президента АО «Соликамскбумпром» Виктора Баранова, который представлял территорию в ЗС и скончался 8 сентября прошлого года. Довыборы по округу №20 назначены после досрочного сложения полномочий депутата Алексея Инюткина, сменившего место работы и переехавшего в другой регион.