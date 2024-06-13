Экономист Кричевский рассказал о влиянии санкций на курс доллара

Posted Вчера, 17:51
Published Вчера, 17:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Недавно США ввели санкции против Московской биржи и Национального центра клиринга, однако это не оказало критического воздействия на курс рубля и стоимость продуктов. Такое мнение высказал Кричевский в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
12 июня американское министерство финансов расширило санкции против России, затронув более 200 компаний и свыше 30 частных лиц из разных стран, включая Китай. Среди затронутых оказались Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий, Национальный центр клиринга и Российская национальная перестраховочная компания.
Критик не рекомендует паниковать и покупать доллары по завышенным ценам, как это делают многие, скорее наоборот, рекомендует избавляться от них как можно быстрее. По его словам, люди всегда реагируют напуганно на изменения, но вскоре всё вернется на круги своя. Он уверен, что цена доллара не останется на уровне в 200 рублей.
Эксперт выразил удивление тем, что подобные санкции в отношении Московской биржи были введены так поздно, ведь Центральный банк РФ предполагал их возможность и готовился к ним уже пару лет назад.