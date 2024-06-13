Экономист Кричевский рассказал о влиянии санкций на курс доллара

Критик не рекомендует паниковать и покупать доллары по завышенным ценам, как это делают многие, скорее наоборот, рекомендует избавляться от них как можно быстрее. По его словам, люди всегда реагируют напуганно на изменения, но вскоре всё вернется на круги своя. Он уверен, что цена доллара не останется на уровне в 200 рублей.