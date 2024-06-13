Как пермякам выжить в такую жару? Отвечают профессионалы

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
На этой неделе пермяков настигла аномальная жара, 12 июня в регионе был побит суточный температурный рекорд с 1998 года, но пик потепления еще впереди. Как пережить этот период без вреда для здоровья, рассказал корреспонденту Properm.ru научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ Сергей Солодников.
По словам кандидата медицинских наук, степень угрозы негативного воздействия жары на здоровье человека зависит от нескольких факторов. Опасность увеличивается в первую очередь для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, в числе которых люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, а также с декомпенсированным сахарным диабетом. Так, если у человека, к примеру, гипертоническая болезнь, и он компенсирует ее приемом лекарственных препаратов, то в условиях знойной погоды прием лекарств должен проходить строго по назначению врача.
Остальные люди должны придерживаться ряда простых правил:
Много споров идет по поводу питьевого режима. Пить нужно больше, однако встает вопрос: насколько больше? Правильней будет придерживаться простого правило — утолять жажду тогда, когда возникает желание. Другой вопрос: что именно нужно пить. Идеальный вариант для утоления жажды — обыкновенная вода, при этом желательно теплая. Газированные напитки являются сомнительным вариантом, а минеральная вода в больших количествах может плохо сказаться на состоянии организма.
По возможности нужно избегать прямых солнечных лучей, носить головной убор и солнцезащитные очки. Часто возникает проблема с доступностью солнцезащитных очков для населения, качественные очки стоят не менее 2 тыс. рублей. Кроме того, при наличии каких-то раковых заболеваний, или, к примеру, при наличии большого количества родинок, следует носить более закрытую одежду.
Многие сетуют о том, что нахождение под солнцем необходимо для нормального синтеза витамина Д. Каждый день нужно находиться под солнцем от пяти до 30 минут. Однако, если выбирать между риском получить тепловой удар и приемом витаминов, стоит отдать предпочтение второму варианту.
Рекомендуется выбирать максимально удобную и гибкую обувь, обратить внимание на состояние ног и не забывать про массаж. Если ноги отекли, то желательно посидеть и по возможности поднять ноги чуть повыше. Именно проблема перераспределения крови приводит к тромбообразованию.