Как пермякам выжить в такую жару? Отвечают профессионалы

По словам кандидата медицинских наук, степень угрозы негативного воздействия жары на здоровье человека зависит от нескольких факторов. Опасность увеличивается в первую очередь для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, в числе которых люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, а также с декомпенсированным сахарным диабетом. Так, если у человека, к примеру, гипертоническая болезнь, и он компенсирует ее приемом лекарственных препаратов, то в условиях знойной погоды прием лекарств должен проходить строго по назначению врача.