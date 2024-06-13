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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Можно окончить колледж или техникум и получать хорошую зарплату.

Какие профессии в колледжах и техникумах Прикамья выбирают чаще и почему это модно

13 июня 2024, 07:57
Фото: unsplash.com
Можно окончить колледж или техникум и получать хорошую зарплату.

Какие рабочие профессии востребованы в Пермском крае в 2024 году

В колледжах растет число бюджетных мест. По статистике, увеличивается и спрос на рабочие профессии, которые были совсем не в моде в 2010-х.

Общие цифры

В 2024 учебном году среднее профессиональное образование в России бесплатно получают 739 тыс. человек, что на 14,7 тыс. студентов большем, чем в 2023 году. В Прикамье работает 48 техникумов и колледжей, подведомственных краевому Минобразования. Также есть пять колледжей, подведомственных Минкульту, один колледж, подведомственный Минспорта, два колледжа федерального подчинения, 11 частных колледжей и 10 структурных подразделений вузов, обучающих по программам СПО. И. о. ректора ПНИПУ Антон Петроченков рассказал Properm.ru, как обстоит ситуация со средним профессиональным образованием в регионе.

Какие профессии популярны у студентов СПО

В России самыми востребованными направлениями являются программирование, медицина, техническое обслуживание и ремонт двигателей, кулинария, сварочные работы. В Пермском крае абитуриенты техникумов и колледжей чаще выбирают области знания, такие как:

  • информационные системы и программирование (40 человек на место);
  • геология, туризм, картография (до 25 человек на место);
  • авиационные приборы и комплексы, эксплуатация беспилотных авиасистем, производство авиадвигателей (до 15 человек на место).
Чаще всего, вчерашние девятиклассники хотят стать программистами или работать на производстве авиадвигателей.Чаще всего, вчерашние девятиклассники хотят стать программистами или работать на производстве авиадвигателей.
Чаще всего, вчерашние девятиклассники хотят стать программистами или работать на производстве авиадвигателей.
Фото: unsplash.com

Новые специальности в техникумах и колледжах Пермского края

В 2023 году в учебных заведениях появились необходимые для пермской экономики профессии и специальности. Среди них — эксплуатация беспилотных авиационных систем, картография, сурдокоммуникация, строительный реставратор и другие.

В 2024 году открыт прием на новые профессии и специальности: контролер качества в машиностроении, слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, оператор наладчик металлообрабатывающих станков, аппаратчик-оператор производства химических соединений, контролер качества в машиностроении, металлургическое производство (по видам производств), технология переработки древесины.

Куда в Пермском крае сложнее поступить после 9 класса

Родители абитуриентов отмечают, что в некоторые пермские колледжи трудно пробиться — высокий конкурс и мало мест. Самый высокий конкурс сейчас наблюдается в следующих учреждениях СПО:

  1. Пермский авиационный техникум.
  2. Нефтяной колледж.
  3. Колледж предпринимательства и сервиса.
  4. Техникум промышленных и информационных технологий.
  5. Политехнический колледж имени Н. Г. Славянова.

Также сложно поступить на педагогические и медицинские специальности в профильные колледжи.

Есть профессии, конкурс на которые составляет до 40 человек на место.Есть профессии, конкурс на которые составляет до 40 человек на место.
Есть профессии, конкурс на которые составляет до 40 человек на место.
Фото: Telegram-канал губернатора Дмитрия Махонина

СПО становится популярнее

Ежегодно увеличиваются контрольные цифры приема. В подведомственных Минобрнауки Прикамья колледжах за последние пять лет стало на 1,6 тыс. бюджетных мест больше. Структура контрольных цифр приема меняется по востребованным экономикой Пермского края специальностям и профессиям.

Популярность СПО в регионе тоже подтверждается статистикой. В начале 2000-х годов колледжи и техникумы выбирали только 10-12% выпускников девятых классов. В 2022 году их число увеличилось до 60%. Также среди выпускников 11 классов 30% выбирают для дальнейшего образования колледжи или техникумы.

Все чаще звучат предложения сделать среднее профессиональное образование бесплатным для всех. Например, такую идею поддержала зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева. По ее словам, сейчас России нужны профессионалы, которые будут работать в отраслях промышленности и экономике страны.

В июне прошлого года на нехватку работников жаловались 42% промышленных предприятий, опрошенных Институтом экономической политики им. Гайдара. По данным Института экономики РАН, в России на конец 2023 года насчитывалось 4,8 млн вакансий, которые не были заполнены из-за нехватки квалифицированных кадров. Наибольший дефицит ощущается в сфере строительства, энергетики, промышленности и металлообработки.

Федеральные власти обсуждают, сделать ли СПО бесплатным для всех.Федеральные власти обсуждают, сделать ли СПО бесплатным для всех.
Федеральные власти обсуждают, сделать ли СПО бесплатным для всех.
Фото: unsplash.com

СПО становится престижнее

В последние годы наблюдается тенденция с дестигматизацией и популяризацией СПО, отмечает психолог Анна Левченко. По ее мнению, общество стало приходить к пониманию, что высшее образование не является гарантией жизненного успеха.

«Раньше считалось, что если ты не поступил на „вышку“ и попал в техникум, то на тебе уже сразу клеймо. Ты недостаточно умен, недостаточно хорош, если тебе не дается высшая математика или органическая химия… Ну, не сдал ЕГЭ на сто баллов — и конец карьере, еще не начавшейся, тебя как бы записывают сразу во второй сорт. И у кого получилось поступить и окончить вуз, с оттопыренными пальчиками злобно подхихикивали над людьми рабочих профессий, теми, кто занимается ремеслом, каким-то ручным трудом или творчеством, мол, они изначально не дотягивают, и мы будем к ним относиться, как к обслуге», — говорит Анна.

Высшее образование важно, не не для всех и не всегда. Хороший специалист — сварщик, электрик, строитель — может получать достаточно большие деньги, для этого «вышка» не нужна. И важно, чтобы абитуриент хотел получить профессию, на которую подает документы, а не шел в вуз, потому что его заставили родители.

Стереотип о том, что высшее образование гарантирует успех, уходит в прошлое.Стереотип о том, что высшее образование гарантирует успех, уходит в прошлое.
Стереотип о том, что высшее образование гарантирует успех, уходит в прошлое.
Фото: unsplash.com

Что советует психолог

Не тратьте драгоценное время и нервы ради ненужного диплома. При выборе профессии лучше всего понять, что ты умеешь делать и от чего получаешь удовольствие, а затем найти тех, кто готов заплатить за твою работу.

Постепенно уходит эпоха поощрения самопожертвований, когда работник вечно страдает на тему «я пашу как вол на этой работе и света белого не вижу, ну-ка, быстро оцените мою жертву!», говорит Анна Левченко. Скорее всего, люди пойдут к тому специалисту, который работает в удовольствие, чем к тому, кто не ценит даже самого себя и вечно страдает.

Психологи советуют выбирать дело по душе, которое могло бы приносить вам достойный доход.Психологи советуют выбирать дело по душе, которое могло бы приносить вам достойный доход.
Психологи советуют выбирать дело по душе, которое могло бы приносить вам достойный доход.
Фото: unsplash.com
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