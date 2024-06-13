Какие профессии в колледжах и техникумах Прикамья выбирают чаще и почему это модно

«Раньше считалось, что если ты не поступил на „вышку“ и попал в техникум, то на тебе уже сразу клеймо. Ты недостаточно умен, недостаточно хорош, если тебе не дается высшая математика или органическая химия… Ну, не сдал ЕГЭ на сто баллов — и конец карьере, еще не начавшейся, тебя как бы записывают сразу во второй сорт. И у кого получилось поступить и окончить вуз, с оттопыренными пальчиками злобно подхихикивали над людьми рабочих профессий, теми, кто занимается ремеслом, каким-то ручным трудом или творчеством, мол, они изначально не дотягивают, и мы будем к ним относиться, как к обслуге», — говорит Анна.