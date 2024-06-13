Какие профессии в колледжах и техникумах Прикамья выбирают чаще и почему это модно

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В 2024 учебном году среднее профессиональное образование в России бесплатно получают 739 тыс. человек, что на 14,7 тыс. студентов большем, чем в 2023 году. В Прикамье работает 48 техникумов и колледжей, подведомственных краевому Минобразования. Также есть пять колледжей, подведомственных Минкульту, один колледж, подведомственный Минспорта, два колледжа федерального подчинения, 11 частных колледжей и 10 структурных подразделений вузов, обучающих по программам СПО. И. о. ректора ПНИПУ Антон Петроченков рассказал Properm.ru, как обстоит ситуация со средним профессиональным образованием в регионе.
В России самыми востребованными направлениями являются программирование, медицина, техническое обслуживание и ремонт двигателей, кулинария, сварочные работы. В Пермском крае абитуриенты техникумов и колледжей чаще выбирают области знания, такие как:
В 2023 году в учебных заведениях появились необходимые для пермской экономики профессии и специальности. Среди них — эксплуатация беспилотных авиационных систем, картография, сурдокоммуникация, строительный реставратор и другие.
В 2024 году открыт прием на новые профессии и специальности: контролер качества в машиностроении, слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, оператор наладчик металлообрабатывающих станков, аппаратчик-оператор производства химических соединений, контролер качества в машиностроении, металлургическое производство (по видам производств), технология переработки древесины.
Родители абитуриентов отмечают, что в некоторые пермские колледжи трудно пробиться — высокий конкурс и мало мест. Самый высокий конкурс сейчас наблюдается в следующих учреждениях СПО:
Также сложно поступить на педагогические и медицинские специальности в профильные колледжи.
Ежегодно увеличиваются контрольные цифры приема. В подведомственных Минобрнауки Прикамья колледжах за последние пять лет стало на 1,6 тыс. бюджетных мест больше. Структура контрольных цифр приема меняется по востребованным экономикой Пермского края специальностям и профессиям.
Популярность СПО в регионе тоже подтверждается статистикой. В начале 2000-х годов колледжи и техникумы выбирали только 10-12% выпускников девятых классов. В 2022 году их число увеличилось до 60%. Также среди выпускников 11 классов 30% выбирают для дальнейшего образования колледжи или техникумы.
Все чаще звучат предложения сделать среднее профессиональное образование бесплатным для всех. Например, такую идею поддержала зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева. По ее словам, сейчас России нужны профессионалы, которые будут работать в отраслях промышленности и экономике страны.
В июне прошлого года на нехватку работников жаловались 42% промышленных предприятий, опрошенных Институтом экономической политики им. Гайдара. По данным Института экономики РАН, в России на конец 2023 года насчитывалось 4,8 млн вакансий, которые не были заполнены из-за нехватки квалифицированных кадров. Наибольший дефицит ощущается в сфере строительства, энергетики, промышленности и металлообработки.
В последние годы наблюдается тенденция с дестигматизацией и популяризацией СПО, отмечает психолог Анна Левченко. По ее мнению, общество стало приходить к пониманию, что высшее образование не является гарантией жизненного успеха.
«Раньше считалось, что если ты не поступил на „вышку“ и попал в техникум, то на тебе уже сразу клеймо. Ты недостаточно умен, недостаточно хорош, если тебе не дается высшая математика или органическая химия… Ну, не сдал ЕГЭ на сто баллов — и конец карьере, еще не начавшейся, тебя как бы записывают сразу во второй сорт. И у кого получилось поступить и окончить вуз, с оттопыренными пальчиками злобно подхихикивали над людьми рабочих профессий, теми, кто занимается ремеслом, каким-то ручным трудом или творчеством, мол, они изначально не дотягивают, и мы будем к ним относиться, как к обслуге», — говорит Анна.
Высшее образование важно, не не для всех и не всегда. Хороший специалист — сварщик, электрик, строитель — может получать достаточно большие деньги, для этого «вышка» не нужна. И важно, чтобы абитуриент хотел получить профессию, на которую подает документы, а не шел в вуз, потому что его заставили родители.
Не тратьте драгоценное время и нервы ради ненужного диплома. При выборе профессии лучше всего понять, что ты умеешь делать и от чего получаешь удовольствие, а затем найти тех, кто готов заплатить за твою работу.
Постепенно уходит эпоха поощрения самопожертвований, когда работник вечно страдает на тему «я пашу как вол на этой работе и света белого не вижу, ну-ка, быстро оцените мою жертву!», говорит Анна Левченко. Скорее всего, люди пойдут к тому специалисту, который работает в удовольствие, чем к тому, кто не ценит даже самого себя и вечно страдает.