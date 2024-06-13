Лето в самом разгаре. Прикамье 13 июня ожидает жара до +33°

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Сегодня, 13 июня, в центральных и южных районах Прикамье прогнозируется жара до +30…+33°. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
По словам метеорологов, дневной максимум в Перми ожидается наравне вчерашнего значения — суточного температурного рекорда с 1998 года — или чуть ниже его, поскольку интенсивного затока тепла извне сегодня не будет. «Самый жаркий день будет завтра», написали эксперты в соцсетях.
На севере края возможны грозы и кратковременные дожди. Так как скорость ветра на высотах уменьшилась по сравнению со вчерашним днем, то уменьшилась и вероятность шквалов. В краевой столице вероятность гроз еще ниже, однако на севере города все-таки возможны. Днем воздух Перми прогреется до +32°.