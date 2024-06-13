Лето в самом разгаре. Прикамье 13 июня ожидает жара до +33°

На севере края возможны грозы и кратковременные дожди. Так как скорость ветра на высотах уменьшилась по сравнению со вчерашним днем, то уменьшилась и вероятность шквалов. В краевой столице вероятность гроз еще ниже, однако на севере города все-таки возможны. Днем воздух Перми прогреется до +32°.