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Updated Сегодня, 04:33

Пермский край 13 июня настигнет жара до +33°

Лето в самом разгаре. Прикамье 13 июня ожидает жара до +33°

13 июня 2024, 04:31

Пермский край 13 июня настигнет жара до +33°

14 июня в регионе будет еще жарче.

Сегодня, 13 июня, в центральных и южных районах Прикамье прогнозируется жара до +30…+33°. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

По словам метеорологов, дневной максимум в Перми ожидается наравне вчерашнего значения — суточного температурного рекорда с 1998 года — или чуть ниже его, поскольку интенсивного затока тепла извне сегодня не будет. «Самый жаркий день будет завтра», написали эксперты в соцсетях.

На севере края возможны грозы и кратковременные дожди. Так как скорость ветра на высотах уменьшилась по сравнению со вчерашним днем, то уменьшилась и вероятность шквалов. В краевой столице вероятность гроз еще ниже, однако на севере города все-таки возможны. Днем воздух Перми прогреется до +32°.

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#Лето#Жара#Прикамье#Температура#Метеорология
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