На выставке «Золотая Нива — 2024» представили беспилотный робот-трактор

Posted 13 июня, 12:45
Published 13 июня, 12:45
Modified 13 июня, 12:45
Updated 13 июня, 12:45
Как передает newkhakasiya.online, робот может вспахивать землю, сеять семена, опрыскивать растения и анализировать состояние посевов. Оборудование оснащено датчиками, позволяющими проводить оценку физико-химических параметров почвы. Заряжаться устройство может с помощью встроенных аккумуляторов.
Контролировать работу машины можно через мобильное приложение в режиме реального времени. Датчики позволяют определять участки, которые требуют дополнительного внимания.
Робот был спроектирован и собран в Томске из отечественных комплектующих. Эту технологическую новинку планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Машина может заменить физический труд и решить проблему с дефицитом механизаторов. Об этом рассказали представители компании-разработчика Cognitive Pilot.