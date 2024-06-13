properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июня, 12:45

Published 13 июня, 12:45

Modified 13 июня, 12:45

Updated 13 июня, 12:45

На выставке «Золотая Нива — 2024» представили беспилотный робот-трактор

На выставке «Золотая Нива — 2024» представили беспилотный робот-трактор

13 июня 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney.
В рамках выставки «Золотая Нива — 2024» прошла презентация инновационного беспилотного робота-трактора. Оборудование работает автономно. Кабины для человека в ней не предусмотрено. Основное назначение трактора — уход за сельскохозяйственными угодьями.

Как передает newkhakasiya.online, робот может вспахивать землю, сеять семена, опрыскивать растения и анализировать состояние посевов. Оборудование оснащено датчиками, позволяющими проводить оценку физико-химических параметров почвы. Заряжаться устройство может с помощью встроенных аккумуляторов.

Контролировать работу машины можно через мобильное приложение в режиме реального времени. Датчики позволяют определять участки, которые требуют дополнительного внимания.

Робот был спроектирован и собран в Томске из отечественных комплектующих. Эту технологическую новинку планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Машина может заменить физический труд и решить проблему с дефицитом механизаторов. Об этом рассказали представители компании-разработчика Cognitive Pilot.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика