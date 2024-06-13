На выставке «Золотая Нива — 2024» представили беспилотный робот-трактор

Робот был спроектирован и собран в Томске из отечественных комплектующих. Эту технологическую новинку планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Машина может заменить физический труд и решить проблему с дефицитом механизаторов. Об этом рассказали представители компании-разработчика Cognitive Pilot.