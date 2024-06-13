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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

На выставке «Золотая Нива — 2024» представили беспилотный робот-трактор

На выставке «Золотая Нива — 2024» представили беспилотный робот-трактор

13 июня 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney
В рамках выставки «Золотая Нива — 2024» прошла презентация инновационного беспилотного робота-трактора. Оборудование работает автономно. Кабины для человека в ней не предусмотрено. Основное назначение трактора — уход за сельскохозяйственными угодьями.

Как передает newkhakasiya.online, робот может вспахивать землю, сеять семена, опрыскивать растения и анализировать состояние посевов. Оборудование оснащено датчиками, позволяющими проводить оценку физико-химических параметров почвы. Заряжаться устройство может с помощью встроенных аккумуляторов.

Контролировать работу машины можно через мобильное приложение в режиме реального времени. Датчики позволяют определять участки, которые требуют дополнительного внимания.

Робот был спроектирован и собран в Томске из отечественных комплектующих. Эту технологическую новинку планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Машина может заменить физический труд и решить проблему с дефицитом механизаторов. Об этом рассказали представители компании-разработчика Cognitive Pilot.

Фото: glavpahar.ru
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