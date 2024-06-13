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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Олег Анисимов проиграл суд и не смог восстановится в БК «Парма»

Один из основателей БК «Парма» не смог восстановится в клубе через суд

13 июня 2024, 04:24
Фото: БК «Парма»

Олег Анисимов проиграл суд и не смог восстановится в БК «Парма»

Олег Анисимов был уволен в октябре 2022 года.

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда не удовлетворять исковое требование соучредителя баскетбольного клуба «Парма» Олега Анисимова к Фонду развития пермского баскетбола (ФРПБ) «Парма» о признании приказа о его увольнении незаконным. На информацию об этом на сайте суда первым обратил «Коммерсант-Прикамье».

Олег Анисимов в октябре 2022 года был уволен с должности начальника отдела по баскетболу Фонда развития пермского баскетбола «Парма» (ФРПБ, юрлицо БК «Парма»). Он подал иск к ФРПБ в Ленинский районный суд Перми 7 ноября 2022 года. Истец требовал восстановить его на работе, а также взыскать с «Пармы» средний заработок за время вынужденного прогула. Рассмотрение дела завершилось 27 марта 2023 года. Суд удовлетворил требования работника, Анисимов восстановился на работе и взыскал с клуба 500 тыс. рублей.

Потом кассационная инстанция отменила это решение, отправив дело на новое рассмотрение. Проверив доводы истца повторно, первая, а затем и апелляционная инстанция в удовлетворении требований отказали.

Олег Анисимов работал в ФРПБ «Парма» с момента создания организации в 2012 году. Тогда он выступил одним из учредителей БК и занял должность директора клуба. С 7 октября 2020 года дополнительным соглашением к трудовому договору был переведен на должность начальника отдела по баскетболу.

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