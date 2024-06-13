Один из основателей БК «Парма» не смог восстановится в клубе через суд

Олег Анисимов в октябре 2022 года был уволен с должности начальника отдела по баскетболу Фонда развития пермского баскетбола «Парма» (ФРПБ, юрлицо БК «Парма»). Он подал иск к ФРПБ в Ленинский районный суд Перми 7 ноября 2022 года. Истец требовал восстановить его на работе, а также взыскать с «Пармы» средний заработок за время вынужденного прогула. Рассмотрение дела завершилось 27 марта 2023 года. Суд удовлетворил требования работника, Анисимов восстановился на работе и взыскал с клуба 500 тыс. рублей.