Один из основателей БК «Парма» не смог восстановится в клубе через суд

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Пермский краевой суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда не удовлетворять исковое требование соучредителя баскетбольного клуба «Парма» Олега Анисимова к Фонду развития пермского баскетбола (ФРПБ) «Парма» о признании приказа о его увольнении незаконным. На информацию об этом на сайте суда первым обратил «Коммерсант-Прикамье».
Олег Анисимов в октябре 2022 года был уволен с должности начальника отдела по баскетболу Фонда развития пермского баскетбола «Парма» (ФРПБ, юрлицо БК «Парма»). Он подал иск к ФРПБ в Ленинский районный суд Перми 7 ноября 2022 года. Истец требовал восстановить его на работе, а также взыскать с «Пармы» средний заработок за время вынужденного прогула. Рассмотрение дела завершилось 27 марта 2023 года. Суд удовлетворил требования работника, Анисимов восстановился на работе и взыскал с клуба 500 тыс. рублей.
Потом кассационная инстанция отменила это решение, отправив дело на новое рассмотрение. Проверив доводы истца повторно, первая, а затем и апелляционная инстанция в удовлетворении требований отказали.
Олег Анисимов работал в ФРПБ «Парма» с момента создания организации в 2012 году. Тогда он выступил одним из учредителей БК и занял должность директора клуба. С 7 октября 2020 года дополнительным соглашением к трудовому договору был переведен на должность начальника отдела по баскетболу.