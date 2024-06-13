«Он разрушен». Кунгуряки беспокоятся за памятник «Гостиный двор»

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
Как сообщили Properm.ru в Министерстве строительства Пермского края, проект реконструкции Гостиного двора направлен в Главгосэкспертзу. Он проходит первичную проверку. После будет заключен договор, по которому срок выдачи экспертного заключения — 42 рабочих дня (может быть продлен). После получения положительного заключения экспертизы будет объявлен конкурс по выбору подрядчика на проведение строительных работ. Еще в 2019 году проект получил положительные заключения историко-культурной экспертизы.
Госконтракт с ООО «ПСК „Рестюнион“ на разработку научно-проектной документации „Сохранение объекта культурного наследия федерального значения „Гостиный двор“ в Кунгуре Пермского края» был заключен 3 февраля 2023. По государственному контракту стоимость выполнения проектных работ составила 8,8 млн рублей.
Подрядчик выполнил комплексные научные исследования, представил отчеты об инженерных изысканиях, эскизный проект планировочной организации земельного участка, фасадов, включая их композиционные и цветовые решения, поэтажную планировку с экспликацией помещений и с указанием назначения, а также проектную и сметную документацию.
Кунгуряки искренне переживают за свой Гостиный двор, здесь практически каждый может рассказать про печальную судьбу здания, про его уникальность, про необходимость реставрации и сохранения. История спасения затянулась. Памятник обтянут тканью, за которой не видно, как сильно он разрушен. Уже частично обвалилась крыша, искрошились стены, внутри — горы мусора и битых кирпичей.
Гостиный двор — это памятник архитектуры федерального значения, символ торгово-купеческого Кунгура и единственный сохранившийся на Урале образец таких строений. Здание было построено в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Другие аналогичные сооружения сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.
Памятник федерального значения находился в федеральной собственности, а в аренде был с 2008 по 2015 годы у ООО «Крестьянский двор», который эксплуатировал здание, но особо не вкладывался. В 2016 году памятник архитектуры «Гостиный двор» из федеральной собственности был передан в краевое ведение. Но фактически процедура передачи затянулась до 2017 года. В 2017 году бывшая глава Кунгура Лариса Елтышева рассказывала Properm.ru: «Федерация за имуществом не смотрит, арендатора нет. Двор стоит без охраны, мы не можем предпринять кардинальные меры ни по охране, ни по подготовке к зиме. По устной договоренности с полицией присматриваем за зданием». В 2017 году восстановление памятника оценивалось в 300 млн рублей.
В 2017 году государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края провела электронный аукцион по выбору подрядчика на проведение инженерного обследования «Гостиного двора». Скинув цену на 300 тыс. рублей (с почти 700 тыс. до 400 тыс.), контракт взял «Научный проектно-технологический институт „Ортэкс“ Айны Якуповой, члена молодежного парламента при законодательном собрании Пермского края. Подрядчик провел инженерное обследование.
Летом 2018 года минимущество Пермского края и администрация Кунгура подготовили концепцию реконструкции Гостиного двора. 12 марта 2019 года в Кунгуре рухнула крыша Гостиного двора. Краевые власти пояснили, что разрабатывается научно-проектная документация. 1 июля 2019 года стало известно, что проект реконструкции Гостиного двора в Кунгуре получил одобрение историко-культурной экспертизы.
Проект за 4 млн рублей принялась разрабатывать компания «Евразия-Сервис», оплата работ произведена благотворительным фондом «Содействие — ХХI век». ООО «Евразия-Сервис» принадлежит Алексею Плешивых, он же является её руководителем, выручка за 2023 год — 346,6 млн рублей. Эта же организация без конкурса ремонтировала коридор в администрации губернатора при бывшем руководителе региона Максиме Решетникове. По этому поводу было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя аппарата правительства Пермского края Елены Лопаевой и иных неустановленных лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями. И так же, как в ситуации с «Гостиным двором» в ремонте коридора администрации губернатора был задействован благотворительный фонд «Содействие — ХХI век», он расплачивался по долгам с подрядчиками. В марте 2020 года была проведена закупка на обследование технического состояния Гостиного двора. Подрядчиком (единственным поставщиком) стала всё та же «Евразия-Сервис». Цена контракта — 250 тыс. рублей. «Евразия-Сервис» куда-то пропала, что с проектом за 4 млн рублей, непонятно.
В 2023 году был проведен новый конкурс на разработку проекта реконструкции, который уже реализовала ООО «ПСК „Рестюнион“.