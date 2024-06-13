Остались дети и семьи. В Пермском крае прощаются с двумя погибшими на СВО

Владимир служил в армии в ракетных войсках в Казахстане. Работал в сфере ЖКХ, вахтовым методом в строительстве, а также на Александровском машиностроительном заводе. Мужчина увлекался рыбалкой, ходил в походы. В сентябре 2022 года Веретенников был мобилизован на СВО, 28 мая текущего года, будучи в звании рядового, он погиб. Награжден Орденом мужества посмертно.