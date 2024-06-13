Остались дети и семьи. В Пермском крае прощаются с двумя погибшими на СВО

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Стало известно о гибели еще двух жителей Пермского края во время проведения СВО. Информацией об этом поделились пресс-службы администраций Александровского и Еловского округов.
Сегодня, 13 июня, в Александровском округе простились с Владимиром Веретенниковым. Мужчине было 46 лет. Он родился 11 ноября в Александровске, провел здесь детство и юность. После окончания школы №1 отучился на слесаря-сантехника.
Владимир служил в армии в ракетных войсках в Казахстане. Работал в сфере ЖКХ, вахтовым методом в строительстве, а также на Александровском машиностроительном заводе. Мужчина увлекался рыбалкой, ходил в походы. В сентябре 2022 года Веретенников был мобилизован на СВО, 28 мая текущего года, будучи в звании рядового, он погиб. Награжден Орденом мужества посмертно.
В селе Елово завтра, 14 июня, простятся с погибшим на СВО рядовым отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Иваном Безумовым. Мужчина родился 28 июля 1979 года. Окончил Еловскую среднюю школу, обучался в ССПТУ-76 на механизатора. Иван работал на пилораме, воспитывал двух сыновей — Владимира и Андрея, был женат. 19 января текущего года отправился на СВО по контракту. С 19 апреля считался пропавшим без вести.
Траурный митинг пройдет в 12:00 в фойе Еловского культурно-досугового центра. Отпевание в 12:30 в храме Петра и Павла, поминальный обед в 14:00 в кафе «Погребок».