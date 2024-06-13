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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Владимир Веретенников — слева

Остались дети и семьи. В Пермском крае прощаются с двумя погибшими на СВО

13 июня 2024, 13:01
Фото: vk.com/club183771914; vk.com/elovo_okrug
Владимир Веретенников — слева

В Прикамье на СВО погибли военнослужащие из Еловского и Александровского округов

Один военнослужащий отправился по мобилизации осенью 2022, а другой — в этом январе.

Стало известно о гибели еще двух жителей Пермского края во время проведения СВО. Информацией об этом поделились пресс-службы администраций Александровского и Еловского округов.

Сегодня, 13 июня, в Александровском округе простились с Владимиром Веретенниковым. Мужчине было 46 лет. Он родился 11 ноября в Александровске, провел здесь детство и юность. После окончания школы №1 отучился на слесаря-сантехника.

Владимир служил в армии в ракетных войсках в Казахстане. Работал в сфере ЖКХ, вахтовым методом в строительстве, а также на Александровском машиностроительном заводе. Мужчина увлекался рыбалкой, ходил в походы. В сентябре 2022 года Веретенников был мобилизован на СВО, 28 мая текущего года, будучи в звании рядового, он погиб. Награжден Орденом мужества посмертно.

В селе Елово завтра, 14 июня, простятся с погибшим на СВО рядовым отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Иваном Безумовым. Мужчина родился 28 июля 1979 года. Окончил Еловскую среднюю школу, обучался в ССПТУ-76 на механизатора. Иван работал на пилораме, воспитывал двух сыновей — Владимира и Андрея, был женат. 19 января текущего года отправился на СВО по контракту. С 19 апреля считался пропавшим без вести.

Траурный митинг пройдет в 12:00 в фойе Еловского культурно-досугового центра. Отпевание в 12:30 в храме Петра и Павла, поминальный обед в 14:00 в кафе «Погребок».

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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