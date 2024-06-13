Парламент Прикамья поддержал введение новой семейной выплаты

Согласно тексту законопроекта, для людей, чей годовой доход превышает 2,4 млн рублей, будет введена прогрессивная шкала по НДФЛ от 15 до 22%. При этом повышенный налог будет начисляться не со всей суммы дохода, а с части, которая превышает определенный порог. Для тех, чей доход ниже 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн в год) ставка НДФЛ сохранится на текущем уровне — 13%. Доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат в связи с участием в ней не попадают под повышение НДФЛ.