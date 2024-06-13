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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Пермячка на несуществующих детях заработала 1,1 миллиона рублей

Пермячка обманула государство на 1,1 миллиона, сообщив о рождении двух детей

13 июня 2024, 14:52
Фото: properm.ru

Пермячка на несуществующих детях заработала 1,1 миллиона рублей

На самом деле детей женщина не родила детей, а смошенничала для получения социальных выплат.
Сюжет
Дети

Пермский районный суд вынес приговор 39-летней пермячке. Она мошенническим путем заполучила 1,1 млн. рублей, сообщают в краевой прокуратуре.

В ноябре 2020 года женщина предоставила в ЗАГС администрации Пермского муниципального округа заведомо ложные сведения о рождении у нее вне медицинской организации двух детей. После этого, женщина оформила ипотечный кредит на приобретение квартиры. Часть стоимости квартиры, а именно 380 тыс. рублей из социальных выплат, были зачтены в счет погашения по ипотеке. Позже женщина продала недвижимость, получив от сделки прибыль в размере 366 тыс. рублей.

Также она более трех лет незаконно получала социальные выплаты на якобы рожденных детей. Общая сумма перечисленных из бюджета средств составила 1,1 млн рублей.

Судом женщина признана виновной по чч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном и особо крупном размерах). Суд, с учетом частичного возмещения причиненного ущерба, приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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#Общество#Пермь#Мошенница#Дети#Мошенничество
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