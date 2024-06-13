Пермячка обманула государство на 1,1 миллиона, сообщив о рождении двух детей

В ноябре 2020 года женщина предоставила в ЗАГС администрации Пермского муниципального округа заведомо ложные сведения о рождении у нее вне медицинской организации двух детей. После этого, женщина оформила ипотечный кредит на приобретение квартиры. Часть стоимости квартиры, а именно 380 тыс. рублей из социальных выплат, были зачтены в счет погашения по ипотеке. Позже женщина продала недвижимость, получив от сделки прибыль в размере 366 тыс. рублей.