После открытия фестиваля «Город встреч» пермяки смогут уехать домой на «Ласточке»

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Жители отдаленных районов Перми смогут вечером воскресенья, 16 июня, уехать после открытия фестиваля «Город встреч» на электричке. «Ласточка» будет следовать сообщением «Пермь-2 — Кабельная», сообщает пресс-служба Пермской пригородной компании.
Электричка поедет по этому графику:
Затем поезд поедет в обратном направлении. Приобрести билет можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». В Пермской пригородной компании просят жителей и гостей города не наблюдать за событиями фестиваля с железнодорожных путей.