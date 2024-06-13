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Published Сегодня, 08:16

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Пермяки смогут уехать домой на «Ласточке» после фестиваля «Город встреч» 16 июня

После открытия фестиваля «Город встреч» пермяки смогут уехать домой на «Ласточке»

13 июня 2024, 08:16
Фото: Максим Кимерлинг / properm.ru

Пермяки смогут уехать домой на «Ласточке» после фестиваля «Город встреч» 16 июня

На открытии фестиваля выступят поп-исполнители Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Жители отдаленных районов Перми смогут вечером воскресенья, 16 июня, уехать после открытия фестиваля «Город встреч» на электричке. «Ласточка» будет следовать сообщением «Пермь-2 — Кабельная», сообщает пресс-служба Пермской пригородной компании.

Электричка поедет по этому графику:

  • отправление со станции Пермь-2 — 22:40;
  • прибытие на станцию Пермь-1 в 22:46 — отправление в 22:50 (посадка с двух платформ, будут открыты все двери);
  • остановка Мотовилиха — 22:56–22:57;
  • остановка Молодежная — 23:06–23:07;
  • Левшино — 23:10–23:18;
  • Кабельная — 23:28–23:38.

Затем поезд поедет в обратном направлении. Приобрести билет можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». В Пермской пригородной компании просят жителей и гостей города не наблюдать за событиями фестиваля с железнодорожных путей.

В Перми на открытии фестиваля «Город встреч» выступят Пресняков и Подольская
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#Общество#Пермь#Праздник#Фестиваль#Ласточка#Электричка#Город Встреч
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