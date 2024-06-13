Предприниматель из Краснокамска похитила на ремонте музыкальной школы более 650 тысяч

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Published Сегодня, 13:41
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Директор коммерческой организации признана виновной в хищении денежные средств, выделенных на исполнение национального проекта «Культура». Ее структура выполняла работы по ремонту кровли музыкальной школы, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
В 2021 году директор коммерческой организации, осуществляя в рамках муниципального контракта по национальному проекту «Культура» капитальный ремонт кровли здания детской музыкальной школы в Краснокамске, похитила свыше 650 тыс. рублей. В частности, в процессе осуществления работ, предусмотренных договором, по ее указанию часть строительных материалов заменена на более дешевые аналоги, а оставшаяся часть работ осталась невыполненной.
По данным портала Properm.ru, речь идет о генеральном директоре ООО «Прикамская Домофонная Компания» Дарье Непрозвановой, которая также являлась генеральным директором ООО «Паллетпарк» и учредителем местной религиозной организации Христиан Веры Евангельской Церковь «Свет Истины».
Непрозванова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа, исковые требования образовательного учреждения к подсудимой о взыскании необоснованно-полученной суммы за невыполненные работы удовлетворены судом в полном объеме. Приговор суда не вступил в законную силу.