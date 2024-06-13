Предприниматель из Краснокамска похитила на ремонте музыкальной школы более 650 тысяч

В 2021 году директор коммерческой организации, осуществляя в рамках муниципального контракта по национальному проекту «Культура» капитальный ремонт кровли здания детской музыкальной школы в Краснокамске, похитила свыше 650 тыс. рублей. В частности, в процессе осуществления работ, предусмотренных договором, по ее указанию часть строительных материалов заменена на более дешевые аналоги, а оставшаяся часть работ осталась невыполненной.