Проект сада на месте старого пермского зоопарка получил акт экспертизы

Сквер построят в две очереди: на первом этапе благоустроят западную часть территории с зонами тихого отдыха, «аромасада», «зелеными комнатами» и яблоневым садом. При возведении второй очереди реконструируют существующий и построят новый лестничный сход, отремонтируют подпорную стену и возведут ее новый участок. Вместе с этим обновят отмостку вокруг здания теплового пункта, возведут тротуары, проложат деревянные настилы и высокие ярусные грядки в «аромасаду». Будут также установлены лавки, урны, качели, велопарковки.