Проект сада на месте старого пермского зоопарка получил акт экспертизы

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
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Updated Сегодня, 11:50
Проект сада на месте нынешнего зоопарка в центре Перми под названием «Архиерейское подворье» получил акт государственно-культурной экспертизы. Об этом стало известно из документов на сайте региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия, на которые первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Необходимость государственно-культурной экспертизы обусловлена тем, что сквер разместится в границах сразу нескольких объектов культурного наследия: достопримечательных мест «Пермь губернская, поселение», «Архиерейское кладбище», «Комсомольский проспект» и ансамбля «Комплекс сооружений: кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря, Архиерейский дом».
После переноса зоопарка с ул. Монастырской, 10 на участке в 17,8 тыс. кв. м планируют создать многозональный сквер и общественное пространство. Авторы концепции предполагают сформировать ориентировочные границы Архиерейского кладбища с помощью создания яблоневого сада и воссоздать границы Архиерейского сада.
Сквер построят в две очереди: на первом этапе благоустроят западную часть территории с зонами тихого отдыха, «аромасада», «зелеными комнатами» и яблоневым садом. При возведении второй очереди реконструируют существующий и построят новый лестничный сход, отремонтируют подпорную стену и возведут ее новый участок. Вместе с этим обновят отмостку вокруг здания теплового пункта, возведут тротуары, проложат деревянные настилы и высокие ярусные грядки в «аромасаду». Будут также установлены лавки, урны, качели, велопарковки.
Во второй очереди строительства благоустроят восточную часть сквера, где возведут два павильона для культурно-досуговой деятельности. В этой части территории разместят смотровую площадку, зоны активного отдыха, «белый сад» и «зеленый балкон», лестницы, а также хозяйственную площадку.
Как пояснили ИА «Текст» в краевом правительстве, финансирование строительства сквера «Архиерейское подворье» на месте нынешнего зоопарка намечено на 2025 год.
О планах строительства сквера с яблоневым садом на месте старого зоопарка и Архиерейского кладбища в Перми стало известно в феврале этого года.
Пермское региональное отделение «Союза архитекторов России» написало письмо губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Специалисты обеспокоены ситуацией, «сложившейся за последние четыре года в градостроительной политике Прикамья». В частности, архитекторы высупили против яблоневого сада на месте старого зоопарка, они хотят там сделать пантеон с памятными табличками, на которых будут имена всех, кто там похоронен, их истории.