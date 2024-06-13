Прокуратура организовала проверку обстоятельств ДТП с автобусом «Пермь-Усть-Качка»

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Прокуратура Пермского района организовала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса № 339 на дороге «Пермь-Усть-Качка». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По официальным данным, около 11:30 местного времени, 50-летний водитель автобуса, двигавшегося со стороны Перми в направлении Усть-Качки, во избежание столкновения с впередиидущим экскаватором-погрузчиком, допустил съезд с дороги. Травмы получили водитель и кондуктор.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека. Как сообщают в канале «ЧП Пермь», трактор поворачивал в сторону поселка Красный Восход, а автобус маршрута № 339 начал его обгонять, после чего автобус улетел в овраг.
В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будет проверено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе состояние дорожных условий, которые могли явиться причиной произошедшего, а также дана правовая оценка действиям водителя при управлении транспортным средством.
Также прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.
По информации из открытых источников, маршрут обслуживает ООО «АААВТО». В 2022 году с автопредприятием были заключены пятилетние контракты на перевозку пассажиров по нескольким пригородным направлениям, в том числе «Пермь-Усть-Качка».