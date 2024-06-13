РЭО: Новосибирская область попала в тройку лидеров по количеству пунктов приема ТКО

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, на карте «Уберу» отображено свыше 65 тысяч пунктов приема вторичного сырья. По числу размещенных на карте пунктов среди регионов России лидировали Москва и Подмосковье с 17 788 пунктами, Петербург и Ленинградская область с 12 568 пунктами, а также Новосибирская область с 1559 пунктами. Региональные правительства, высоко оценившие карту РЭО, активно размещают ее на своих сайтах. Карта заинтересовала не только местные власти в регионах, но и крупные российские организации.