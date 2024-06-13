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РЭО: Новосибирская область попала в тройку лидеров по количеству пунктов приема ТКО

РЭО: Новосибирская область попала в тройку лидеров по количеству пунктов приема ТКО

13 июня 2024, 19:17
Фото: 1MI
В Москве и Московской области открыто больше всего в РФ пунктов приема вторсырья, что отражено на интерактивной карте «Уберу» (Uberu) Российского экологического оператора (РЭО). Далее следуют Санкт-Петербург и Ленобласть. Новосибирская область замыкает тройку лидеров среди российских регионов.

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, на карте «Уберу» отображено свыше 65 тысяч пунктов приема вторичного сырья. По числу размещенных на карте пунктов среди регионов России лидировали Москва и Подмосковье с 17 788 пунктами, Петербург и Ленинградская область с 12 568 пунктами, а также Новосибирская область с 1559 пунктами. Региональные правительства, высоко оценившие карту РЭО, активно размещают ее на своих сайтах. Карта заинтересовала не только местные власти в регионах, но и крупные российские организации.

В первой тройке городов по числу пунктов приема вторсырья лидирует Санкт-Петербург (11 722 пункта), вторую позицию заняла Москва (8123), а третье место досталось Туле с ее 1224 пунктами.

Согласно информации, предоставленной замгендиректора по цифровизации РЭО Алексеем Буровым, Кировская область, ХМАО, а также Волгоградская, Курганская и Архангельская области уже добавили карту «Уберу» на собственные сайты. Правительства остальных субъектов Федерации тоже готовятся разместить карту на своих сайтах.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства в любом магазине приложений. Также сообщество «Уберу» ведет свой телеграм-канал и группу в VK.

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