РЭО: Новосибирская область попала в тройку лидеров по количеству пунктов приема ТКО

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, на карте «Уберу» отображено свыше 65 тысяч пунктов приема вторичного сырья. По числу размещенных на карте пунктов среди регионов России лидировали Москва и Подмосковье с 17 788 пунктами, Петербург и Ленинградская область с 12 568 пунктами, а также Новосибирская область с 1559 пунктами. Региональные правительства, высоко оценившие карту РЭО, активно размещают ее на своих сайтах. Карта заинтересовала не только местные власти в регионах, но и крупные российские организации.
В первой тройке городов по числу пунктов приема вторсырья лидирует Санкт-Петербург (11 722 пункта), вторую позицию заняла Москва (8123), а третье место досталось Туле с ее 1224 пунктами.
Согласно информации, предоставленной замгендиректора по цифровизации РЭО Алексеем Буровым, Кировская область, ХМАО, а также Волгоградская, Курганская и Архангельская области уже добавили карту «Уберу» на собственные сайты. Правительства остальных субъектов Федерации тоже готовятся разместить карту на своих сайтах.
Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства в любом магазине приложений. Также сообщество «Уберу» ведет свой телеграм-канал и группу в VK.